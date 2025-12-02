Първи данни: 10 задържани при сблъсъците от провокаторите на протеста

10 души са задържани при сблъсъците на протеста в София съобщиха от СДВР за bTV. Има полицай със счупен крак, друг е в болница, твърдят от органите на реда. Има пострадали и граждани, които са извозени до болници с различни контузии и наранявания, съобщиха от Спешна помощ. Сред ранените има журналисти.

Спешните екипи работят и преглеждат на място обясни говорителят на звеното Катя Сунгарска. По думите ѝ няма тежко ранени, но не може да се ангажира с точен брой.

Данните са предварителни и са едва в първите часове след края на един от най-многохилядните протести в съвременната ни история в редица градове в страната. Очаква се и официална информация във вторник.

Снимка: Ивайло Анев/Actualno.com

"Общо 8 линейки са на терен, има няколко пострадали, транспортирани до болнични заведения с различни контузии и наранявания. На този етап пострадалите не са толкова много, колкото изглежгда от кадрите от протеста. Динамично се променя ситуацията, за момента няма точна бройка за пострадали. 3 линейки са в централата, готови да реагират, 8 са на терен в центъра на София. Няма данни за много тежки наранявания", заяви директорът на спешната помощ в София д-р Катя Сунгарска.

