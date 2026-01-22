Любопитно:

С 2 вида дрога и 20 присъди: Шофьор-рецидивист отива на съд

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества и причинил катастрофа. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 20.01.2026 г. около 17,50 ч., обвиняемият Щ.Д. шофирал лек автомобил марка „БМВ” по ул. „Сава Михайлов” в гр. София, когато причинир пътностраспортно произшествие. Пристигналите на място полицейски служители му направили “Дръг тест“, който показал, че Щ.Д. е шофирал след употреба на канабис и метадон.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“. Лекият автомобил марка „БМВ“ е иззет като веществено доказателство.

От прокуратурата уточняват, че Щ.Д. е осъждан над 20 пъти. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

