Подпалил вратите на бившата: Задържаха възрастен мъж

12 март 2026, 14:18 часа 165 прочитания 0 коментара
Мъж на 68 години от Лом е задържан в сряда, след като полял с бензин и запалил двете входни врати на имота на бившата си съпруга в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Към 18:25 часа в полицията се обадила жена на 68 години от Лом, която съобщила, че бившият ѝ съпруг, с когото е разделена и на когото е забранено със съдебна заповед да доближава имота ѝ, се намира пред жилището ѝ и носи туба със запалителна течност, с която полива вратите и ограда на дома ѝ. Незабавно е изпратен полицейски патрул, който пристигнал на място за няколко минути, но мъжът успял да избяга. Преди това той запалил двете входни врати на двора и на къщата, но огънят бил угасен от случайно преминаващи от там хора. Подпалвачът бил открит по-късно в квартал „Стадиона“ в Лом и бил задържан.

Подпалвачът е упражнявал и домашно насилие

От полицията уточниха, че заради упражнено домашно насилие срещу жената в миналото районният съд в Лом е издал ограничителна заповед, която забранява на бившия съпруг да доближава дома и местата ѝ за социални контакти.

По случая е образувано досъдебно производство. От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през 2025 година в региона са регистрирани 56 престъпления, извършени в условията на домашно насилие, при 38 такива престъпления през 2024 година.

За голяма част от случаите съдилищата в региона са издали ограничителни заповеди за единия от съпрузите. Нарушенията на тези заповеди са много малко, но в този случай става въпрос за точно това, казаха още от дирекцията.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
