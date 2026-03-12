Разследват жестоко убийство в Софийско

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се провеждат действия по разследване на престъпление, квалифицирано като умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен, съобщават от прокуратурата, цитирани от БГНЕС.

Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип.

При оглед на къща в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният К.В. в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.

