Правителството на Гюров:

По-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца приеха депутатите

12 март 2026, 13:18 часа 274 прочитания 0 коментара
По-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца приеха депутатите

Парламентът разгледа на първо четене четири различни законопроекта за изменения в Наказателния кодекс. След дебатите три от предложенията получиха подкрепа в пленарната зала - тези на Министерския съвет, на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало". Единствено проектът на "Продължаваме промяната - Демократична България" не събра необходимото мнозинство.

Сред приетите предложения е законопроектът на ГЕРБ, който предвижда криминализиране на изхвърлянето на големи количества битови, строителни или производствени отпадъци на нерегламентирани места. Според вносителите подобни действия създават риск за живота и здравето на хората. Проектът бе подкрепен почти единодушно - само двама депутати се въздържаха. Още: Заради "Петрохан": Децата на 15 и 16 години вече със същата защита при сексуални престъпления като тези до 14

Два от законопроектите бяха внесени от Министерския съвет. Първият цели да отстрани установени от Конституционния съд противоречия и пропуски в наказателното законодателство. С него се предлага при престъпления, извършени с моторно превозно средство, което не е собственост на извършителя, съдът да може да присъжда неговата парична равностойност в тежест на виновния. Текстът получи широка подкрепа, като единствено депутатите от ИТН и "Величие" се въздържаха при гласуването.

Вторият проект на кабинета е насочен към по-голяма защита на децата. Той предвижда давността за наказателно преследване при престъпления срещу малолетни и непълнолетни да започва да тече едва след навършване на тяхното пълнолетие. Това предложение беше прието единодушно от присъстващите народни представители. 

Подкрепа без възражения получи и законопроектът на "ДПС - Ново начало", който предвижда по-тежки наказания за сексуални престъпления срещу деца. Сред предлаганите промени е увеличаване на санкциите за разпространение на порнографски материали - вместо досегашното наказание до една година затвор, се предвижда лишаване от свобода от една до пет години. Глобата също се увеличава - от сегашните между 1000 и 3000 лева на диапазон от 1000 до 10 000 лева. Още: Убиваш и разчленяваш жена си, за да я натъпчеш в куфар: Защо не си доживот в затвора - законът е такъв

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Не беше приет единствено законопроектът на ПП-ДБ. В него се предлагаше потвърждаването на неистина или укриването на истина пред нотариус да бъде криминализирано и да се наказва по аналогия с лъжесвидетелстването пред съд, като се предвижда наказание до пет години лишаване от свобода. При гласуването проектът получи подкрепа само от парламентарната група на МЕЧ и един депутат от АПС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
НК Наказателен кодекс 51 Народно събрание
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес