По-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца приеха депутатите

Парламентът разгледа на първо четене четири различни законопроекта за изменения в Наказателния кодекс. След дебатите три от предложенията получиха подкрепа в пленарната зала - тези на Министерския съвет, на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало". Единствено проектът на "Продължаваме промяната - Демократична България" не събра необходимото мнозинство.

Сред приетите предложения е законопроектът на ГЕРБ, който предвижда криминализиране на изхвърлянето на големи количества битови, строителни или производствени отпадъци на нерегламентирани места. Според вносителите подобни действия създават риск за живота и здравето на хората. Проектът бе подкрепен почти единодушно - само двама депутати се въздържаха. Още: Заради "Петрохан": Децата на 15 и 16 години вече със същата защита при сексуални престъпления като тези до 14

Два от законопроектите бяха внесени от Министерския съвет. Първият цели да отстрани установени от Конституционния съд противоречия и пропуски в наказателното законодателство. С него се предлага при престъпления, извършени с моторно превозно средство, което не е собственост на извършителя, съдът да може да присъжда неговата парична равностойност в тежест на виновния. Текстът получи широка подкрепа, като единствено депутатите от ИТН и "Величие" се въздържаха при гласуването.

Вторият проект на кабинета е насочен към по-голяма защита на децата. Той предвижда давността за наказателно преследване при престъпления срещу малолетни и непълнолетни да започва да тече едва след навършване на тяхното пълнолетие. Това предложение беше прието единодушно от присъстващите народни представители.

Подкрепа без възражения получи и законопроектът на "ДПС - Ново начало", който предвижда по-тежки наказания за сексуални престъпления срещу деца. Сред предлаганите промени е увеличаване на санкциите за разпространение на порнографски материали - вместо досегашното наказание до една година затвор, се предвижда лишаване от свобода от една до пет години. Глобата също се увеличава - от сегашните между 1000 и 3000 лева на диапазон от 1000 до 10 000 лева. Още: Убиваш и разчленяваш жена си, за да я натъпчеш в куфар: Защо не си доживот в затвора - законът е такъв

Не беше приет единствено законопроектът на ПП-ДБ. В него се предлагаше потвърждаването на неистина или укриването на истина пред нотариус да бъде криминализирано и да се наказва по аналогия с лъжесвидетелстването пред съд, като се предвижда наказание до пет години лишаване от свобода. При гласуването проектът получи подкрепа само от парламентарната група на МЕЧ и един депутат от АПС.