Още двама лекари с обвинения за смъртта на дете при стоматологична интервенция

Още двама лекари - анестезиолог и стоматолог, са привлечени като обвиняеми по делото за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев, починал при стоматологична интервенция в частна клиника в Пловдив през април 2025 г. Повдигнато е и ново конкретизирано обвинение на анестезиолог, привлечен като обвиняем по същото дело, съобщиха от Окръжна прокуратура-Пловдив.

Обвиненията

Спрямо двамата анестезиолози е повдигнато обвинение за това, че на 4 април миналата година поради немарливо изпълнение на лекарската професия, при независимо съпричиняване, са причинили смъртта на 6-годишно момче.

Спрямо стоматолога е повдигнато обвинение за това, че е провел лечение на шестгодишното дете в нарушение на установения от закона ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина.

Обвиненията по досъдебното производство са повдигнати, след като в Окръжна прокуратура-Пловдив е направен задълбочен и детайлен анализ на постъпилото заключение на назначената седморна комплексна съдебномедицинска експертиза за причините за смъртта на детето, посочват от държавното обвинение. По досъдебното производство продължават да се извършват действия по разследването.

Случаят предизвика няколко протеста пред клиниката като участниците в него настояха за ефективни присъди за медицинските лица, виновни са смъртта на детето, както и законови промени.

Продължителността на анестезията на 6-годишния Ангел е била обичайна, но са настъпили неочаквани усложнения, обясниха след случая от частната клиника в Пловдив.