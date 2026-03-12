Спорт:

Тормозил физически и психически семейството си: Мъж е задържан за домашно насилие

12 март 2026, 12:48 часа 139 прочитания 0 коментара
Мъж на 32 години е задържан за упражняване на физическо и психическо насилие върху членове на семейството си в Ловеч, съобщиха от областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Сигналът е получен вчера (11 март), като незабавно адресът е посетен от полицейски служители. На потърпевшите е оказано съдействие и работа по случая продължава.

БТА съобщи за още два случая на домашно насилие, регистрирани тази седмица в Ловешко.

В областта от началото на годината са издадени 25 заповеди за защита от домашно насилие, в т.ч. 20 за незабавна и пет за постоянна закрила.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие тормоз задържан закрила
