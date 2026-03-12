Войната в Украйна:

Фалшиви пенсионери източили десетки хиляди от НОИ

12 март 2026, 10:56 часа 404 прочитания 0 коментара
Двама “фалшиви“ пенсионери са установени от служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Разград. 

В условията на продължавано престъпление, от август 2006 година до момента, 69-годишен мъж от град Цар Калоян е получил без правно основание 49 400 лв. Средствата са придобити под формата на лична пенсия, за която е използвано неистинско решение на ТЕЛК.

Друг мъж, на 70 години от Цар Калоян, използвайки неистинско решение на ТЕЛК, е получил 71 280 лв от юни 2004 година до момента.

Парите са присвоени под формата на изплатени помощи, добавки и пенсии за инвалидност. По двата случая на 11 март са образувани досъдебни производства по чл.212, ал.1 във връзка с чл.26 от НК.

Спасиана Кирилова
