Фалшиви пенсионери източили десетки хиляди от НОИ

Двама “фалшиви“ пенсионери са установени от служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Разград.

В условията на продължавано престъпление, от август 2006 година до момента, 69-годишен мъж от град Цар Калоян е получил без правно основание 49 400 лв. Средствата са придобити под формата на лична пенсия, за която е използвано неистинско решение на ТЕЛК.

Още: Как се фалшифицира ТЕЛК и как да се спре това: Бивш министър отговори ясно

Друг мъж, на 70 години от Цар Калоян, използвайки неистинско решение на ТЕЛК, е получил 71 280 лв от юни 2004 година до момента.

Парите са присвоени под формата на изплатени помощи, добавки и пенсии за инвалидност. По двата случая на 11 март са образувани досъдебни производства по чл.212, ал.1 във връзка с чл.26 от НК.

Още: Инвалиди и псевдоинвалиди: НОИ ще отменя ТЕЛК-ове и ще си иска парите