Връзка между делото КТБ и Нотариуса? Твърденията и фактите

На 21 януари 2025 г. основният подсъдим по делото КТБ - банкерът Цветан Василев, заедно с друг подсъдим - Георги Христов, внася молба до съдия Виржиния Петрова, с която я апелира да сигнализира прокуратурата по чл. 205, ал. 2 от НПК (Наказателно-процесуалния кодекс) за предполагаеми престъпления на свидетелите на прокуратурата и други лица. Този член от НПК касае задължението на гражданите и длъжностните лица за уведомяване на компетентните органи при налични данни за извършено престъпление. Впоследствие прокурорски откази за образуване на досъдебно производство повдигат въпроси, засягащи мрежата за влияние в съдебната система на убития през януари 2024 г. Мартин Божанов - Нотариуса.

Свидетелите на прокуратурата отклонявали активи на КТБ?

Видно от официалния сайт на Цветан Василев - той и Христов смятат, че в хода на съдебното следствие са разкрити "неопровержими факти относно отклоняване на активи и имущество на КТБ от страна на свидетелите на прокуратурата Бисер Лазов, Албена Андреева, Теодора Танева, Тихомир Иванов, Юлия Илиева, Венета Николова, Емил Галов, Николай Орешаров, Иво Манчев, Еленка Маринова и пр.". Освен това "считаме, че са разкрити и данни за предполагаеми престъпления на синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова, синдика на "Евробилд" ЕООД Боривой Миланов, както и серия небезизвестни аватари на Делян Пеевски", пише Василев в сайта си към онзи момент, прилагайки и молбата до Софийски градски съд (СГС).

"Видимо е, че държавното обвинение умишлено си затваря очите за тези данни както по време на досъдебното производство, така и по време на съдебното следствие - поведение, което показва предубедеността и заинтересоваността на прокуратурата, която съзнателно неглижира откровено неверни твърдения, стига същите да са в полза на поддържаната от нея обвинителна теза. Скандално е, че подсъдимите по делото "КТБ" са обвиняеми за активи на банката, отклонени умишлено от свидетелите на прокуратурата след 20.06.2014 г.", твърди още Цветан Василев.

"Въпреки че в съдебна зала свидетелите твърдят, че извършили серия сделки, за да спасят активите на КТБ от мен, реалността е съвсем различна", счита бившият председател на Надзорния съвет на КТБ. "След 20.06.2014 г. свидетелите на прокуратурата извършват разпоредителни сделки с активи, при това с определено нелогичен, хаотичен и кампаниен характер, неотговарящ на дългосрочни планове, обосновки и концепции за развитие, заложени включително и в представени пред банката бизнес планове за финансиране придобиването на тези активи. В чии ръце са тези активи след 20.06.2014 г., е лесно проследимо".

В съдебна зала съдия Петрова "пое ангажимент да се съобрази със задълженията си по закон и да сезира СГП (Софийска градска прокуратура - бел. ред.)", добавя Василев.

В пълния текст на сигнала се вижда, че Василев твърди, че след поставянето на банката под специален надзор на 20 юни 2014 г. основният свидетел на прокуратурата Бисер Лазов е организирал дейност за отклоняване и присвояване на части от имуществото на търговски дружества, които преди това са били кредитирани от КТБ. Бисер Лазов е обвинен от банкера, че чрез контролирани от него лица и дружества е прехвърлял скъпи активи – недвижими имоти и акции - на прекомерно занижени цени или дори фиктивно.

В сигнала на Василев и Христов се цитира прехвърлянето на сградата на бул. “Цариградско шосе” 113, известна като „София прес“ (без терена под нея, както и без една малка търговска сграда на границите на имота), срещу "погасяване на някакъв дълг към приобретателя". Това, по думите им, се прави на многократно занижена цена, осъществено, по техни данни, с решение на Бисер Лазов. "В разпитите пред съда на свидетеля Бисер Лазов от 14.11.2019 г. на множество въпроси на адв. К. Симеонов, както и на подсъдимия Георги Христов, свидетелят Лазов не можа да обясни и да обективира какъв е бил този твърдян от него "разчет" или "правоотношение", по силата на което собственикът на такава скъпа сграда на топ място в София я прехвърля срещу само 5 671 000 лева (или 2 899 536, 26 евро), при условие че я е придобил с банков кредит от КТБ-АД, сключен само година по-рано – през 2013 г., на дата 08.07.2013 г.", добавят Василев и Христов в сигнала.

В него се цитира и разпит на Лазов, в който той говори за кредитираното от КТБ-АД дружество "Багияна" ЕООД, което е било най-големият собственик на акции в капитала на "Холдинг Кооп-Юг" АД. "Същевременно, същият Бисер Лазов затаява истина или не разкрива цялата истина за това дружество, а тя е, че с банковото финансиране от КТБ-АД дружеството „Багияна“ ЕООД е придобило по възмезден начин съответния брой акции от капитала на „Холдинг Кооп-Юг“ АД и е било негов най-голям акционер до 20.06.2014г.", пише в сигнала. Добавя се, че след това са присвоени акции от дружеството, без да са платени дължимите суми. Това е станало чрез дружеството "Иновейшън трейд" ЕАД, твърдят Василев и Христов. Негов изпълнителен директор е Бисер Лазов, показва справка в Търговския регистър.

Присвояване на милиони акции има и от компания “Петрол” АД, твърди се още в сигнала.

Представени са и данни за предполагаемо умишлено довеждане до неплатежоспособност и несъстоятелност на дружества - кредитополучатели от КТБ, например “Евробилд 2003”.

Откази за образуване на досъдебно производство

Какво се случва оттам насетне? По сигнала на Василев се произнасят две инстанции на държавното обвинение, които постановяват отказ да се образува досъдебно производство. Прокурор Боряна Кангалджиева от 05 отдел “Специализиран” на СГП се произнася по преписка №5817/2025 г. с постановление от 11 март 2025 г. Тя отказва да образува досъдебно производство, защото изложените в сигнала данни не покриват признаците на престъпление, съобщава разследващата медия BIRD.bg в свой обширен материал по темата. Информацията гласи, че Кангалджиева не се е фокусирала върху свидетелите на прокуратурата, а върху съдиите и прокурорите по делото КТБ, и стига до извода, че магистратите не са нарушили служебните си задължения.

Проверка по номера на преписката в онлайн деловодството на прокуратурата показва, че тя е окончателно прекратена на 22 януари 2026 г.

Що се отнася до Кангалджиева, BIRD посочва, че тя е съпруга на главен комисар Димитър Кангалджиев. Преди да оглави ГДБОП, той беше заместник на Калин Стоянов, станал впоследствие вътрешен министър, а сега депутат от "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Важен щрих в цялата история е, че през декември 2021 г., когато Кангалджиев е зам.-ръководител на ГДБОП при Калин Стоянов, Боряна Кангалджиева е присъствала на магистратски банкет в Банско заедно с Мартин Божанов-Нотариуса. Тя нито признава, нито отрича това по време на изслушване пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 20 март 2024 г., около два месеца след убийството на Нотариуса. За Мартин Божанов се разбра, че е ръководел предполагаема мрежа за влияние върху съдии и прокурори, дори е имал частен клуб за магистрати.

В стенограма от конкретното заседание на Прокурорската колегия на ВСС може да се види, че участието на Кангалджиева е било кратко и не са ѝ зададени уточняващи въпроси. Тя твърди, че по това време не е знаела как е изглеждал Нотариуса. Присъствието на Божанов на въпросния банкет като външно лице обаче е потвърдено от нейни колеги като прокурорите Пламен Петков и Георги Обидимски, става ясно от същата стенограма. От техните думи се разбира, че банкетът е бил организиран от Софийска районна прокуратура. И двамата твърдят, че не са познавали Нотариуса.

"Да, присъствах там, като ще потвърдя това, което и болшинството от колегите казаха на предходното заседание - че по-голяма част от колегите, които бяхме на въпросния банкет, бяхме младши прокурори от два поредни випуска. Към 2021 г. лицето Мартин Божанов не съм го познавала, не съм знаела как изглежда въпросният човек. Как изглежда разбрах във връзка с убийството му, когато негови снимки бяха публикувани във всички медии, новинарски емисии, статии и така нататък, така че по повод на това дали той е бил на въпросния банкет аз не мога да кажа нито че е бил, нито че не е бил, тъй като, пак повтарям, аз това лице на този етап не съм знаела как изглежда. Колегите казаха, че е имало и външни лица. По мой спомен също имаше външни лица във въпросното заведение, беше с общ достъп. Ще спестя как е била разположена залата, масата, ние бяхме разположени на една доста дълга маса, може би колкото тази в този въпросния кабинет. Лицата, колегите, които бяха разположени около мен, ги познавах всичките. В другия край на масата, честно да Ви кажа, не знам кой е стоял и в действително не мога да Ви кажа дали въпросното лице Мартин-Нотариуса е бил там, или не е бил там, просто защото не съм знаела на онзи етап как изглежда този човек. Това е. Преписки с него, направила съм проверка, откакто съм прокурор в Софийска районна прокуратура, не съм работила, не съм имала", гласят думите на Боряна Кангалджиева.

Преди да оглави службата, Калин Стоянов е завеждал звеното за агентите под прикритие и доверени лица в ГДБОП, по данни на "24 часа". Няма публично доказани и официално потвърдени данни, че Мартин Божанов-Нотариуса е бил агент или информатор на МВР, но има такива изразени твърдения от неправителствената организация Антикорупционен фонд (АКФ). АКФ разкри данни, че Мартин Божанов е бил регистриран като информатор („доверено лице“) на МВР - бил сътрудник от 2005 г., като регистрацията е извършена от служител на Трето РПУ в София, твърди фондът, цитирайки справка на ГДБОП до прокуратурата от 2022 г.

Съдия Виржиния Петрова: Твърдения на Цветан Василев за връзка между делото КТБ и Нотариуса

Що се отнася до съдия Виржиния Петрова, която посочихме в самото начало на материала, на 11 октомври 2024 г. Цветан Василев отправя официално искане до тогавашния административен ръководител на Софийска градска прокуратура Илияна Кирилова - чрез своя процесуален представител адвокат Константин Симеонов. Банкерът иска информация налични ли са в СГП данни или доказателства за "нерегламентирани" контакти на съдията-докладчик по делото КТБ – Виржиния Петрова, с групите за влияние около Мартин Божанов – Нотариуса и Петьо Петров – Еврото, твърди BIRD.bg в своето разследване.

В искането на Василев се посочва, че в медиите са публикувани данни за такива "нерегламентирани" контакти на съдия Петрова. Той иска да бъде информиран за развитието и резултатите от това разследване спрямо съдията, ако има такова. И добавя, че ако има данни за връзки на съдията-докладчик с някоя от групите за влияние в съдебната система, това обстоятелство е от изключително значение за справедливия съдебен процес. В отговор от 15 октомври 2024 г. Софийската градска прокуратура отказва да предостави информация. Според информация на разследващото издание под отказа стои подписът на прокурор Йордан Петров - наблюдаващ прокурор по делата срещу групите на Нотариуса и Петьо Еврото ("Осемте джуджета").

Отказът е подписан още от прокурорите Деян Захариев, Пламен Иванов и Светослав Милушев. Причината за него - неприключило досъдебно производство, чиито материали представляват следствена тайна.

Що се отнася до Виржиния Петрова, която беше съдия във вече закрития Специализиран наказателен съд, около името ѝ има само спекулации за получени бижута и подаръци от Божанов (основно по публикации във Facebook, вижте и тук предишен материал на BIRD), но не и доказани факти: или поне не публично обявени доказани факти.

