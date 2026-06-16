С оръжие през люка на колата: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев

Инфлуенсърът Стоян Колев е бил задържан тази сутрин на магистрала "Тракия" след подаден сигнал от случаен гражданин на телефон 112, че от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие. Незабавно реагирали служители на "Магистрална полиция", които спрели колата за проверка. В превозното средство се намирал Колев.

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На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.

Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.

Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха за Нова телевизия от Областната дирекция на полицията.