Кабинетът "Радев":

Жена загина при инцидент в Стара планина

01 август 2026, 17:47 часа 1100 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Наси Маркова
Жена загина при инцидент в Стара планина

Жена на 60 години е загинала на място, падайки от върха на било в Стара планина. Това съобщи за БТА Христо Сливков от Планинската спасителна служба в Троян.

Още: След като тир събори вентилатор в тунел “Витиня“: Преминаването е безопасно, уверява АПИ

Сигналът за инцидента е получен в 11:07 ч. Група от шестима души са се движели по пътеката от хижа „Козя стена“ към хижа „Ехо“. По думите на Сливков там има стръмен участък, обезопасен с парапет. Именно в този район жената, която е от Панагюрище, се е подхлъзнала и е паднала, макар че туристите са били подсигурени с въже. Няма други пострадали от шестчленната група.

Още: Акция в Стара планина: издирват турист до връх Голям Кадемлия

Планинският спасител каза още, че преди години на същото място се е случил подобен инцидент. Тогава тежко е пострадал мъж, който обаче е бил спасен. В днешната акция са участвали спасители от отрядите в Ловеч, Троян и Сопот.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Падане Стара планина инцидент загинала жена
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес