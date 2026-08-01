Пожар спря движението и в двете посоки на АМ "Тракия"

Запалил се автомобил временно спря движението и в двете посоки на автомагистрала „Тракия“ в района на 301-вия километър край Ямбол. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 13.00 часа. По информация на полицията няма пострадали. Огънят обхвана сухи треви и храсти край магистралата, като вятър затрудни овладяването му.

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На място първоначално са изпратени два противопожарни автомобила. Заради гъстия дим движението в двете посоки се регулира от екипи на „Пътна полиция“, а автомобилите преминават с повишено внимание. В района се образуваха и задръствания. Работата на пожарникарите и полицията продължава до пълното овладяване на ситуацията.

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