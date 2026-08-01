Кабинетът "Радев":

Голям пожар край Кюстендил: Гори сметището край село Радловци

01 август 2026, 17:23 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Голям пожар край Кюстендил: Гори сметището край село Радловци

Гори сметището при село Радловци в община Кюстендил. Сигналът за пожара е подаден около 14:20 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

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За потушаването на пожара работят два екипа на пожарната и служители на Община Кюстендил, допълни Табачка. Тя каза още, че една от целите е да не се допусне огънят да премине в близък горски масив.

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Кюстендил сметище пожар
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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