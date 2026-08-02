Кабинетът "Радев":

Млад шофьор без книжка загина в катастрофа край Бургас

02 август 2026, 15:47 часа 974 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Млад шофьор без книжка загина в катастрофа край Бургас

20-годишен шофьор без книжка загина в катастрофа край Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 03:30 ч. на 2 август на общинския път Каблешково – Бургас, в участъка Рудник – Бръстовец, в посока Черно море.

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По първоначална информация при движение по прав участък от пътя младият мъж е загубил контрол над автомобила, напуснал е пътното платно и се е блъснал в дървета. Водачът е загинал на място. От полицията уточняват, че шофьорът е бил неправоспособен, взета му е кръвна проба за алкохол и наркотици, но все още на са ясни резултатите. По случая е образувано досъдебно производство.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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