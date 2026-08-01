Издирват мъж, изчезнал във водите на язовир "Доспат"

Екип водолази, пожарникари и полицейски екипи издирват мъж във водите на язовир "Доспат". Снощи в РУ Велинград е бил получен сигнал за инцидент в язовира в района обслужван от участъка в Сърница. По първоначални данни турист е използвал джет в един от заливите на язовира, паднал е от него и повече не изплувал.

На мястото още снощи са изпратени автопатрули. Рано тази сутрин специализиран леководолазен екип от пожарната в Пловдив претърсва язовира в зоната на инцидента. Изчезналият все още не е открит. По първоначални данни става дума за 38-годишен мъж от кюстендилско село.