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Издирват мъж, изчезнал във водите на язовир "Доспат"

01 август 2026, 18:50 часа 892 прочитания 0 коментара
Снимка: ОД МВР - Пазарджик
Издирват мъж, изчезнал във водите на язовир "Доспат"

Екип водолази, пожарникари и полицейски екипи издирват мъж във водите на язовир "Доспат". Снощи в РУ Велинград е бил получен сигнал за инцидент в язовира в района обслужван от участъка в Сърница. По първоначални данни турист е използвал джет в един от заливите на язовира, паднал е от него и повече не изплувал.

На мястото още снощи са изпратени автопатрули. Рано тази сутрин специализиран леководолазен екип от пожарната в Пловдив претърсва язовира в зоната на инцидента. Изчезналият все още не е открит. По първоначални данни става дума за 38-годишен мъж от кюстендилско село.

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Издирване язовир мъж водолази язовир Доспат
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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