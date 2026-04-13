Системна корупция за шофьорските книжки: ИПБ с данни за скандал

13 април 2026, 11:34 часа 374 прочитания 0 коментара
От Института за пътна безопасност (ИПБ) алармират за системна корупция в издаването на шофьорските книжки. Според анализа на ИПБ, изпратен до медиите, се достига до ясен извод за съществуването на "изпитен туризъм" или това е концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост. Тази практика води до системно допускане на неподготвени водачи на пътя и създава пряка заплаха за обществото, според организацията. Още: Автоинструктори “за“ промените в шофьорските изпити. Очаква се обаче и контрапротест (СНИМКИ)

Според ИПБ корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики. В теоретичните изпити, от Института на бившия шеф на КАТ Богдан Милчев открояват следните нарушения: микрослушалки и скрити камери; външни "оператори", подаващи отговори в реално време; нерегламентиран достъп до изпитни устройства.

Констатираните нарушения - данни за нов скандал

В практическите изпити от ИПБ изтъкват, че се наблюдават следните нарушения: посредничество на автоинструктори; предварително организирани плащания; координация чрез невербални сигнали; улеснени маршрути за "платили" кандидати; игнориране на нарушения. Изпитът често се превръща в формалност, алармира ИПБ.

От Института показват данни и доказателства за "изпитен туризъм", като най-високи нива за корупция се констатират Перник, Кюстендил и Враца.

ИПБ посочва и разминаване в успеваемостта на взетите изпити. В София - 76.15% успеваемост от практически изпит, в Перник - 85.76%, в Кюстендил - 80.98% и във Враца - 86.8%. Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.

Аномалия се забелязва между теория и практика. В София: теория 71.73% → практика 76.15%. В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%. Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително "по-добре" при субективната оценка.

Градове като Перник, Враца и други региони отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток - основно от София. Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви - възможен сигнал за занижен контрол, отчитат от ИПБ.

Обобщението, което констатира ИПБ е комбинация от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на "изпитен туризъм".

"Последиците са тежки и необратими като допускане на неподготвени водачи; изграждане на култура на безнаказаност; повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия. Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи. Данните и анализът показват ясно: съществува устойчив модел на "изпитен туризъм", подкрепен от корупционни практики. Без структурна реформа системата ще продължи да възпроизвежда риск за пътната безопасност", алармира ИПБ.

Антон Иванов Отговорен редактор
