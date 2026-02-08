Извънредно студио на БНТ - вариантът да става дума за убийства не се дискутира: Манол Пейков със знакова оценка

"Вариантът – най-очевиден и вероятен според мен, а и според мнозина странични наблюдатели – да става дума за ТРИ УБИЙСТВА и з о б щ о не се разисква. О т в р а т и т е л н о. И съвършено не-до-пус-ти-мо". Това написа в своя профил във Facebook депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков, който коментира новите три смъртни случая в криминалната мистерия хижа "Петрохан".

По-рано днес, 8 февруари, стана ясно, че на връх Околчица са намерени телата на другите трима, издирвани във връзка със случая. Засега от МВР потвърждават, че е имало стрелба, без да се ангажират конкретно и ясно дали става въпрос за убийства, дали има самоубийство или самоубийства. Работим по всички версии, гласи засега казаното от полицията:

На този фон, отново през познати големи информационни канали и винаги канени "експерти" започнаха да се появяват категорични заключения за уж безспорна вина на единия от намерилите смъртта си - Ивайло Калушев. Ето как Манол Пейков коментира извънредно студио на БНТ за случилото се:

"Хора, по БНТ1 има извънредна емисия по повод намерените край Околчица три тела, и докато чакаме "извънредния брифинг на МВР", някакъв неидентифициран от мен тип (не чух някой да го представи) прави "анализ на случая" – и в рамките на около 5 минути нарече Калушев (само няколко часа след откриването на мъртвото му тяло) "психопат", "нарцис" и "педофил", като едновременно с това заяви недвусмислено, че става дума за "ритуално" (може би) самоубийство.

Освен че е адски неетично, използването на подобни епитети и квалификации (и то по обществената телевизия!) е просто ненормално, да не кажа н е д о п у с т и м о – докато телата, дето се казва, все още са топли, а разследването едва започва.

Мирише ми от к и л о м е т р и на поръчкова работа.

Което е меко казано страшно.

За мен след чутото и видяното по БНТ1 през последните минути, висящите въпроси стават все повече и повече, а отговорите – все по-малко и все по-ненадеждни.

П.П. Оказа се, че човекът на екрана е "криминалният психолог Неделчо Стойчев". Обявиха го след кратката пауза, в която излъчиха импровизиран "репортаж" за Калушев.

П.П.П. Според репортерите на БНТ1 на място, тепърва ще разберем "дали става дума за две убийства и едно самоубийство, или за три самоубийства".

Вариантът – най-очевиден и вероятен според мен, а и според мнозина странични наблюдатели – да става дума за ТРИ УБИЙСТВА и з о б щ о не се разисква.

П.П.П.П. "За мен Ивайло Калушев е извършителят", заяви току-що т.нар. "криминален психолог" в студиото на БНТ1.

О т в р а т и т е л н о. И съвършено не-до-пус-ти-мо."

Отделно, разследващият сайт Bird.bg, както и популярният влогър Асен Генов поставят въпроса какво точно работи ДАНС, след като от много време имало сигнали за хижа "Петрохан". И още един въпрос - прокуратурата на всякакви нива също какво е работила и работи:

Още: Слави Ангелов: Още в първия ден беше ясно - Ивайло Калушев е убиецът от Петрохан