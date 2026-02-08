Кмет остава на поста въпреки влязла в сила присъда за купуване на гласове

Кметът на поморийското село Бата продължава да изпълнява длъжността си въпреки влязла в сила осъдителна присъда за купуване на гласове, показва проверка на БНТ. Става дума за Георги Георгиев, който е признат за виновен от втора инстанция, а присъдата е окончателно потвърдена от Върховния касационен съд в края на миналата година. Още: Нови машини на гласуване от "Пеевски и Борисов": Как ще "освинят" изборите - отговор от Божанов (ВИДЕО)

Подкупът

Снимка: БГНЕС

Съдът е установил, че Георгиев е дал по 50 лева на четирима души, за да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Той е осъден условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Въпреки това, към момента кметът продължава да управлява село Бата, тъй като законът не предвижда автоматично уведомяване на институциите за влязла в сила присъда.

Случаят разкрива сериозен институционален вакуум. Общински съветници от Поморие са подали сигнал до Общинската избирателна комисия с искане за прекратяване на мандата, но ОИК заявява, че няма правомощия да изисква съдебни документи служебно. В момента се очаква съдът да предостави официалните решения чрез общинската администрация, след което комисията ще прецени дали да предложи прекратяване на мандата и насрочване на нови избори. Осъденият кмет е отказал коментар.

