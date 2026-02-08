Отново забележки към Сарафов: Седи си удобно на поста и не разследва тежките криминални дела

"Трябва да надделее здравият разум и членовете на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет да преосмислят решението си за изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, който вече беше посочен като "г-н Никой" от няколко съдебни състава". Затова настоя съдия Атанаска Дишева пред БНР. Очевидно неговото заемане на тази длъжност, е изключително удобно, посочи тя. Още: Забележка към Сарафов: Не е много добре да се оставят хората да четат между редовете

Според нея няма никакво движение по делата като атентата срещу бившия главен прокурор Иван Гешев, убийството на Алексей Петров, убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и сега тройното убийство край бившата хижа "Петрохан". "Нищо не се случи по тези дела, а в същото време стоят случай, които изобщо не се разследват, включително и политическите дела", разкритикува съдия Дишева работата на Сарафов.

Съдия Атанаска Дишева разкритикува Сарафов и заради това, че не може да си позволи публично в ефир да казва, че едно убийство прилича на "Туин Пийкс" и да обвинява родителите на децата, че са ги изпращали при рейнджърите край бившата хижа "Петрохан".

Конституционният съд решава дали Сарафов е главен прокурор

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Апелативен съд - Варна да се установи дали след 21 юли 2025 г. и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов може да продължава да заема поста и да иска възобновяване на дела. На заседанието си на 5 февруари са участвали 12 конституционни съдии, като определението е прието с 9 гласа "за" и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова (от квотата на върховните съдии), Десислава Атанасова и Орлин Колев (от квотата на избраните от Народното събрание), съобщиха от КС.

С определението Конституционният съд ще обсъжда противоречи ли на Конституцията шестмесечният максимален срок за заемане поста "изпълняващ функциите" главен прокурор и председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Припомняме, че на 7 януари варненските магистрати поискаха конституционните съдии да обявят за противоконституционна разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт или, ако приеме, че тя не противоречи на основния закон, да тълкува дали тя има действие само занапред, или засяга заварените случаи - лица, определени за изпълняващи функциите на главен прокурор преди влизането ѝ в сила. На 8 януари председателят на КС Павлина Панова изпрати разпореждане до Апелативен съд - Варна, с което даде 14-дневен срок за отстраняване на нередовности в искане от съдебен състав на същия.

