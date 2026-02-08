Замфиров: Усещах, че съм загубил медала, но явно не съм си изрязал ноктите

"Бронзовият" Тервел Замфиров призна, че изчакването на резултата от фотофиниша в малкия финал на паралелния гигантски слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина е бил един от най-напрегнатите моменти в живота му. 20-годишният българин е смятал, че е загубил битката за отличието срещу Тим Мастнак. Замфиров се пошегува, че неизрязаните му нокти са причината за спечеления медал. Младежът обясни и избора си на трасе.

Замфиров: Един от най-напрегнатите моменти в живота ми

"Беше доста напрегнато. Фотофиниш за трето място. Или ще си тръгнеш с медал, или не. Като цяло определено от най-напрегнатите моменти в живота ми, но спортът ме е научил на търпение и уважение. Ако бях станал четвърти, нямаше да съм нещастен. Радвам се, че днес нещата се стекоха така, защото донесох медал за България, което в крайна сметка е най-важната цел", коментира Замфиров след малкия финал.

"Усещането ми беше, че Тим е спечелил медала. Но се оказа, че не съм си изрязал ноктите. Не знаех как се развиват нещата. Ляво, дясно, ляво, дясно, газ, газ, газ. Нямаш много време да мислиш за странични неща. Газ до ламарината и каквото стане. В крайна сметка успяхме да вземем медал. Да, най-ниския медал, но все пак е медал", допълни той.

Той избираше червеното трасе по време на елиминациите, въпреки че на синьото резултатите в квалификациите бяха по-добри и то изглеждаше по-бързото. "Харесваше ми повече. Долната част на трасето беше много бърза. По принцип аз съм силен на стръмни терени, равното като че ли ми куца повече. Ще работя с екипа ми по въпроса, за да изградим и това. Знаех, че равната част на червената писта е по-бързата и исках да имам по-бавната част от трасето там, където съм по-силен - в стръмното, за да мога да избивам, а пък после да не ме победят в равното. Успях всеки път, само кореецът ме би", обясни българският сноубордист.

"Тук направихме историческо постижение за България с трима българи във финали, общо четирима на Олимпиада. За нас като не алпийска нация, която няма типични традиции в зимните спортове, е голям успех и голям пробив, защото издава наличието на школа. Съответно ние имаме школа, която подготвя добри млади състезатели и ще продължава така и занапред. Ние участваме активно в подготовката на децата и бъдещи шампиони.Изключително съм щастлив и благодарен, че съм част от толкова силен отбор, какъвто е българският", каза още Тервел Замфиров.

ОЩЕ: България се класира в топ 16 на смесената щафета по биатлон в Милано и Кортина 2026