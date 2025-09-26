Съдът пак не даде на прокуратурата да спре делото срещу Портних за Варненското езеро

Варненският окръжен съд (ВОС) е отхвърлил намерението на прокуратурата да прекрати наказателното производство срещу бившия кмет на морската ни столица Иван Портних. Става въпрос за замърсяването на Варненското езеро заради спукана отходна тръба. По случая има данни, че при строежа на тръбата тя не е вкопана в дъното на езерото (от съдебното решение сега пак се вижда, че е трябвало да е вкопана най-малко на 3 метра) и това е причинило авария (ударена е от котва на кораба "Максал Реиз", който претърпял авария). Появи се дори информация, че държава е знаела – Още: Повдигнаха обвинение на Иван Портних за замърсяването във Варненското езеро

Интересното в случая е, че прокуратурата поиска пак да прекрати наказателното производство, но Община Варна обжалва това искане, като настоява съдът да даде задължителни указания на прокуратурата да приложи закона. Точно това прави и съдът. Интересен факт: имало е жалба от обвиняемия, в която се твърди, че атакуваното прокурорско постановление е необосновано, доколкото в него не е посочено какво е точното основание за прекратяване на наказателното производство. А съдът сега отчита точно това – не е ясно защо прокуратурата иска да спре производството. Тя посочва като основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Но там пише, че производство се прекратява, ако разследваният/обвиняемият не е извършил престъпното деяние или действията му не представляват престъпление. Прокуратурата не казва кое от двете смята, че важи за Портних и замърсеното с фекалии Варненско езеро, няма и съответно мотиви. При това, прокуратурата прави това за втори път - Още: Възобновиха делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Обвиненията срещу Портних дотук

Какви са обвиненията срещу Портних, внесени в съда на 10 април, 2024 година? Че той не се е грижил достатъчно добре за поверено му имущество в качеството му на длъжностно лице (кмет на Варна) и допуснато замърсяване на води. За това, тъй като се счита, че случаят е особено тежък, Портних може да влезе в затвора от 3 до 10 или 12 години, зависи от конкретни текстове в Наказателния кодекс (чл. 219), а може да има и глоба от 2000 до 12 000 лева и 3 години затвор (чл. 352, ал. 4 от Наказателния кодекс). Съдът изрично казва, че на 17.07.15 Портних е писмено уведомен, че тръбата във Варненското езеро не е вкопана, а лежи на дъното и това създава опасност от авария. Но бившият кмет на Варна тогава не потърсил строителя, за да поправи работата си (т.е. да бъде активирана гаранцията). Портних е кмет на Варна от 15 юли, 2013 година, до 8 ноември, 2023 година, като е имал възможност да потърси обезщетение за неизвършена от строителя работа до 06.12.2019 година съгласно чл. 163, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). "С изтичането на този срок Община Варна е била лишена от възможността да получи от изпълнителя по договора от 17.01.2008 г. пълно и точно изпълнение на договорените строителни работи или равностойно обезщетение. По делото се съдържат няколко писма от различни дати в тази насока с указания, че Общината, като собственик на съоръжението, може да предяви претенции в гаранционния срок за неизвършените "земни изкопни работи" при изграждане на напорния тръбопровод. От материалите по делото се установява, че след уведомяването на обвиняемия за некачественото изпълнение по договора от община Варна са били предприети единствено еднократни действия по съобщаване на строителя за некачественото изпълнение и повече никакви действия не са били предприемани", казва Варненският окръжен съд.

И още от решението на съда: "В постановлението си от 20.08.2025 г. наблюдаващия досъдебното производство прокурор не дава отговор дали бездействието (на Портних) от 2015 г. до настъпване на аварията и след това до изтичане на гаранционния срок по изпълнение на проекта осъществява признаците на престъпление по чл. 219 от НК" - т.е. дали Портних така е действал, че е извършил престъпление по чл. 219 от Наказателния кодекс. Вместо това, прокурорът се е мотивирал, че строителят трябва да плаща и през 2023 година били предприети действия в тази насока.

От съдебното решение личи и друг интересен момент: "В хода на разследването са назначени две съдебно- икономически експертизи. Според заключението на съдебно-икономическа експертиза Протокол № 306 от 18.10.2022г. общата стойност на актуваните и заплатени, но неизвършени реално строителни работи – земни изкопни работи, възлиза на 3 137 000 евро, с левова равностойност 6 135 438.71 лева, от които 4 601 579.03 предоставени на българската държава по програма ИСПА и 1 533 859.68 от държавния бюджет на Република България".

Решението на съда може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

Източник: Варненски окръжен съд