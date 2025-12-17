"Тежко посегателство върху децата": Терзиев иска пълно разследване на случая в 138-о училище

Органите да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138 Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) "Проф. Васил Златарски" в София. Този призив отправи кметът на София Васил Терзиев. "Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми", каза той.

По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. "Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите", добави Терзиев.

Къде и как може да се поставят камери?

Той уточни, че камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън. Това е категорично посочено в практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по казуси за видеонаблюдение в училищата. "Общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но тя е за външни и общи външни пространства, управлявани от дирекция "Сигурност", допълни той.

От Столичната община ще съдействат изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност, заявиха от общинската администрация. "Няма да има толерантност към подобни действия", каза кметът.

По закон Столичната община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства в сградите, е в правомощията и отговорността на директорите, които са органи за управление и контрол на съответната институция. Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата, допълниха от столичната администрация.

За да повиши прозрачността и превенцията, от общината ще бъде въведен уведомителен режим, при който директорите на образователните институции ще предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение - включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат.

Столичната община няма правомощия да поставя или управлява вътрешни камери в училищни сгради и категорично се обявява против практиката подобни системи да бъдат финансирани със средства, събирани от родители. От администрацията допълниха, че ще работят съвместно с Министерството на образованието и науката за по-ясни национални правила и по-строг контрол, за да не се допуска подобно посегателство никога повече. Няма по-висок приоритет от сигурността, личното пространство и достойнството на децата. Това е отговорност, която институциите сме длъжни да носим ежедневно и без компромиси, казаха още от Столичната община.