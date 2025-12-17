Войната в Украйна:

Твърдения за намерени между 20 и 40 камери в момичешки тоалетни на столично училище

17 декември 2025, 07:50 часа 518 прочитания 0 коментара
За намерени между 20 и 40 камери в момичешките тоалетни твърдят родителите на ученици в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в София.  Директорът Александър Евтимов беше задържан вчера. Кабелите на всички устройства са водели към неговия кабинет. Проверява се и дали директорът е имал видеоархив, събиран от видеокамери, както се твърди в сигнала. По случая е образувано досъдебно производство.

"Доколкото разбрах от няколко дни е започнало да се говори в училището за тези камери. Силно се надявам да не е вярно", каза в ефира на Нова телевизия баща на ученичка от 11 клас.

Други родители са разбрали, че училищната психоложка се е обърнала към органите на МВР.

Родител се оплака, че в училището има голямо недоволство срещу директора, защото принудил двете учителки по китайски да напуснат, а откакто е на поста, 40 преподаватели са си тръгнали.

От Министерството на образованието и от Регионалното управление на образованието уточниха, че директорът е назначен след спечелен конкурс през февруари 2024 г. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването.

През пролетта на тази година срещу него e подаден сигнал от учители за организацията на работата в училището.

Виолета Иванова
