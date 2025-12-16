Лайфстайл:

Арестуваха директор на столично училище

16 декември 2025, 21:49 часа 651 прочитания 0 коментара
Задържан е директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов. Това съобщи bTV, като се позова на свои източници. Арестът е извършен тази вечер. По първоначална информация причината е сигнал за поставени скрити камери в тоалетните на учебното заведение. Към този момент от СДВР потвърждават, че има образувано досъдебно производство, а процесуално следствените действия продължават и към този час.

По-рано bTV са свърза с родители на деца от училището, които казаха, че децата им са казали, че в тоалетните има скрити камери. Били са сложени в тоалетната на момчетата, защото „правят бели“ вътре. Родителите и децата не са били уведомени, че има камери, а децата са се усъмнили в това, след като директорът им е разказал какво се е случвало в тоалетната с подробности.

138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ се намира в столичния кв. „Гео Милев“ и е с изучаване на чужди езици. Александър Евтимов е директор от около две години.

Елин Димитров
