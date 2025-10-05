В очакване на нови валежи: Местните власти взеха важно решение за "Елените"

Скорошното бедствие и предстоящите валежи, които специалистите прогнозират, са наложили ограничаването на достъпа до местността Елените. От пресцентъра на Областна администрация Бургас допълниха още, че това се налага заради компрометираната инфраструктура и силната напоеност на почвата. Засега достъпът ще бъде ограничен от 15:00 ч. на 6 октомври 2025 г. През деня на 5 октомври бе оказано съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

Контролиран достъп

И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация. Забраната за пребиваване на територията на ваканционно селище Елените ще остане в сила до второ нареждане. На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа.

BG-Alert

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището. Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.

