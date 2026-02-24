Смяната на главния секретар на МВР: ГЕРБ напомниха на Гюров за Живко Коцев (ВИДЕО)

В контекста на искането на служебното правителство за смяна на главния секретар на МВР от ГЕРБ напомниха на служебния премиер Андрей Гюров за Живко Коцев. "Последният главен секретар, който тези хора излъчиха, се нарича Живко Коцев. Знаете как приключи той - с пудели и с пачки", заяви пред медиите Тома Биков от ГЕРБ. От партията на Бойко Борисов изразиха надежда, ако бъде назначен нов главен секретар, той да няма същия подход като на Коцев.

"Министърът на вътрешните работи може да има една или друга воля, но ние нямаме доверие на това правителство", категоричен е Биков.

Смяната на областните управители и честните избори

ГЕРБ отправиха критика и към назначените нови 28 областни управители, уточнявайки, че нямат проблем в самата смяна, а с това, че всичките са функционери на ПП-ДБ.

"Почти полоовината от тях са областни лидери на ДСБ, а всички останали по един или друг начин са били кандидати за народни представители и участници в избори. В този смисъл твърдим, че този подход не гарантира честни избори и най-малкото не гарантира безпристранстност на това правителството", смята Биков.

Според ГЕРБ правителството на Андрей Гюров ще работи за една политическа сила и тя се казва ПП-ДБ и това според тях си личи от тези назначения.