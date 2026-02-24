За честни избори: Адемов обеща борба с "глас срещу хляб"

Социалната политика по никакъв начин не трябва да бъде използвана като инструмент за влияние при провеждането на предстоящите парламентарни избори. Ние искаме да предотвратим практиката "глас срещу хляб". Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. В изпълнение на този приоритет той проведе среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП), на която присъстваха и всички регионални директори от страната, както и ръководството на Агенцията за качество на социалните услуги.

ОЩЕ: Министър Адемов обеща социалните помощи да не се използват с предизборни цели

Срещу контролирания вот

На срещата министър Адемов даде ясни указания на служителите да следят внимателно за оказване на влияние върху избиратели чрез социални политики и да противодействат. "Знам, че много хора ще ви натискат. Ние ще стоим зад вас, когато има такъв натиск. Ако се поддадете обаче, ще има друг тип действия", заяви министър Адемов пред служителите на АСП.

Той допълни, че през последните години има данни за участие на структурите на МТСП при реализирането на контролиран и корпоративен вот. "МТСП, неговите структури и регионалните дирекции на АСП имат възможност да повлияят по един или друг начин на правото на глас на българските граждани чрез определяне на списъци за подпомагане, чрез определяне на бенефициенти на социални помощи, чрез програмите за заетост, имат възможност да повлияят по един или друг начин на правото на глас на българските граждани. Ще бъдем безкомпромисни към подобни практики", допълни социалният министър.

ОЩЕ: Великденски надбавки за пенсионерите: Новият социален министър ще повдигне въпроса (ВИДЕО)

Той обясни, че е дал ясни инструкции на структурите на Агенцията за социално подпомагане да следят и за опити на влияние на ръководители на социални услуги, както и на местната власт. "Една голяма част от социалните услуги, като започнем от "Топъл обяд", личните асистенти, се администрират в общинските администрации", припомни Адемов. Той предвижда среща с Националното сдружение на общините в Република България, за да разговаря с тях по темата.

"Хората, които имат нужда от социална подкрепа, са уязвими от гледна точка на политическо влияние. Това трябва да предотвратим", категоричен бе Адемов.

По време на срещата Агенцията за социално подпомагане получи задача да следи внимателно да няма злоупотреби при предстоящото раздаване на хранителни продукти на най-уязвимите. Министър Адемов ускори раздаването на хранителните пакети, за да достигнат те до най-нуждаещите се в най-тежките месеци. Хранителните пакети с 11 продукта ще достигнат до над 530 000 домакинства, а раздаването ще започне в средата на март поетапно.

ОЩЕ: Осъдиха членове на кметско семейство за купуване на гласове

"Тази подкрепа е от държавата с помощта на европейски средства. Няма да допуснем по никакъв начин тя да бъде използвана в предизборната кампания. Инструктирали сме директорите на Регионалните дирекции за социално подпомагане да участват и да контролират процеса", заяви Адемов.

Той беше категоричен, че голямата цел на мерките, които предприема МТСП, е да се възстанови справедливостта и доверието в държавните институции. "Това не е атака срещу социалната система, нито срещу нейните служители — това е опит за възстановяване на справедливостта чрез Министерството на труда и социалната политика", допълни той.