Зам.-градският прокурор подкрепи Янкулов: Прокуратурата не бива да зависи от една воля

Страната безспорно се намира в конституционна криза. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е прав, казвайки, че прокуратурата не може да е заложник на един човек и на неговата воля и решение. Това мнение изрази зам. градския прокурор на София Десислава Петрова в ефира на bTV относно легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

"Въпросът дали е легитимен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не е в моята персонална власт, за да го реша. Не е и в персоналната власт на един министър. Кадровият орган на съдебната власт е ВСС, а в случая в Конституционния съд има дело и трябва да се изчака решението му", обясни тя.

Според нея когато се оспорват решенията на този орган поради изтекъл мандат и способността му да взема легитимни решения, но в същото време се иска той да се събере и да вземе определено решение, това изглежда като политическо решение. „Противоречивата съдебна практика е проблем. Недоверието към прокуратурата се наслагва отвън. Има статистика, която показва, че хората, които са имали пряк достъп до съдебната система, имат повече доверие в нас, отколкото тези, които гледат отвън“.

Петрова даде пример със случая "Петрохан", който по думите й бил точно такъв. "Прокуратурата излезе още в самото начало с детайлна и подробна информация, но всеки си интерпретира както иска", коментира тя. Според нея недоверието се поражда заради негативните коментари. Според Петрова „едно разследване е динамично“, а интерпретациите не могат да бъдат спрени.

По повод противоречивата съдебна практика Петрова коментира, че това е проблем на съдебната система. Но подчерта, че въпреки трудностите прокуратурата отчита "над 95% осъдителни присъди".

По повод сигнала срещу вътрешния министър Емил Дечев от ИТН тя заяви, че е постъпил сигнал по електронна поща и е възложена проверка. „Няма как към този момент да преценим дали има основания за обвинение“, каза Петрова.

Припомняме, че министърът на правосъдието Андрей Янкулов свика заседание на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари (четвъртък) с единствена точка в дневния ред - определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. В мотивите си правосъдният министър насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. Република България "няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор". "А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава", добавя той.