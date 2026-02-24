Прокуратурата: Висши служители на МВР съобщиха за натиск от служебния министър

Двама високопоставени представители на МВР са подали сигнал за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата връзка с поставени въпроси от медии и по повод отправени в публичното пространство коментари. ОЩЕ: "Паническите ходове": Прокуратурата разпореди проверка на служебния вътрешен министър

От "Има такъв народ" съобщиха, че двама техни депутати - Тошко Йорданов и Александър Рашев - са подали сигнал в прокуратурата с искане да бъде проверено има ли натиск от страна на вътрешния министър върху служители на МВР по разследването на случая "Петрохан".

Софийската градска прокуратура информира, че на 23 февруари в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51. Нардоно събрание, с твърдение за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работа" на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан" и "Околчица". Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.

По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал, твърди прокуратурата.

"На основание Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова. Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство", посочват още от държавното обвинение.

По-рано днес служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че срещу него е разпоредена предварителна проверка от прокуратурата. В интервю за БНР той коментира, че действията срещу него са част от "паническите ходове на една система, която усеща края си". По думите му в понеделник вечерта е бил информиран от ръководството на ГДБОП за започналата проверка. "Готов съм да окажа пълно съдействие на колегите от ГДБОП", увери той.