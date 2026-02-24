Великобритания удари "Транснефт" в най-големия си пакет санкции срещу Русия

На 24 февруари, навръх четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, Обединеното кралство обяви въвеждането на най-големия пакет от санкции срещу Руската федерация от 2022 г. насам. Британското правителство обяви близо 300 нови ограничителни мерки, насочени към ключови източници на енергийни приходи за Москва, включително износ на петрол, и важни доставчици на военно оборудване, използвано във войната в Украйна.

Удар по "Транснефт"

Наложени са ограничения на една от най-големите компании за нефтопроводи в света - „Транснефт“, която транспортира над 80% от руския износ на петрол. Това би трябвало да затрудни още повече търсенето на купувачи за „черното злато“ на Русия, което вече е под санкции. Огромна част от приходите от петрол и газ се вливат във военния бюджет на диктатора Владимир Путин.

Според британското правителство международните санкции вече са стрували на Путин над 450 милиарда долара, което се равнява на финансирането на още две години война. Междувременно приходите на Русия от петрол са на най-ниското си ниво от 2020 г. насам, а икономиката на страната е в стагнация.

Санкции за "сенчестия флот" и за доставчици на оръжия

Новите ограничения са насочени и към мрежата от кораби и компании, които помагат на Русия да заобикаля санкциите и да търгува с петрол. Санкциите срещу „сенчестия флот“ са насочени към 175 компании от петролната мрежа 2Rivers, базирана в Дубай, както и към 48 танкера, транспортиращи руски петрол.

Освен това санкциите, обявени от Лондон, се отнасят за:

49 юридически и физически лица, участващи в подкрепата на руската армия и доставката на компоненти за оръжия и дронове, включително международни доставчици, които предоставят жизненоважни стоки, компоненти и технологии за руски дронове и други оръжия;

три компании в сектора на гражданската ядрена енергетика;

шест съоръжения в руската индустрия за втечнен природен газ (LNG);

девет руски банки, които обработват международни плащания, важни за финансирането на войната.

Провалът на ЕС

За разлика от Великобритания, Европейският съюз все още не е в състояние да приеме нов пакет от санкции срещу Русия (№20), който да се фокусира върху енергийния сектор, финансовите услуги и руската търговия. На 22 февруари унгарският външен министър Петер Сиярто обяви, че Будапеща ще блокира 20-ия кръг от санкции срещу Русия. Той отбеляза, че страната му няма да позволи да се вземат важни за Киев решения, докато Украйна не възобнови транзита на петрол към Унгария и Словакия през тръбопровода „Дружба“. Доставките са спрени след руски удар, но Будапеща и Братислава твърдят, че Киев умишлено ги блокира.

На 23 февруари ЕС все пак удължи санкциите срещу Руската федерация с още една година – до 24 февруари 2027 г.

