Лети джанти: предимства, недостатъци и изключително висока цена

Независимо дали искате да персонализирате колата си или да я персонализирате за конкретна цел – било то офроуд пътувания, драг състезания или високоскоростни завои на планински серпентини – изборът на правилните джанти е чудесно начало. В зависимост от вашите нужди, можете да изберете дискретен вид и да инсталирате дискретен комплект черни стоманени джанти, или да изберете стандартни алуминиеви варианти от автомобилен производител или трета страна. Въпреки това, има и нещо наистина специално – летите алуминиеви джанти.

Това са специализирани колела, създадени с огромно налягане и ултрависоки температури по време на производствения процес, което ги прави значително по-леки и по-издръжливи. Затова те са проектирани с мисъл за производителността, а не само като козметичен ъпгрейд.

Някои автомобилни производители, като подразделението M на BMW или Ferrari, оборудват моделите си с ковани джанти като стандарт или като опция. Въпреки това, малко вероятно е да ги намерите в списъка с опционално оборудване за Honda CR-V или Toyota Camry.

Нека започнем с очевидното предимство – кованите колела са както по-леки, така и по-здрави от конвенционалните аналози. Всъщност те могат да бъдат около три пъти по-силни и с 25% по-леки. Допълнителната издръжливост означава, че кованите джанти са по-малко податливи на напукване или чупене при удар, което ги прави популярен избор за моторни спортове. Освен това, спестяваното тегло означава по-малко неопряна маса, което от своя страна има положителен ефект върху представянето и подобрява управляемостта на превозното средство.

Второ, докато основната цел на кованите колела е да подобрят динамичната производителност, допълнителният слой персонализация не може да бъде пренебрегнат. Списъкът с опции на вторичния пазар е почти безкраен. Така че, ако искате да се отличите от тълпата или просто не сте доволни от фабричните продукти, ярък комплект ковани джанти може да бъде перфектното решение. Те също така могат да понасят значително по-големи натоварвания – от увеличена притискаща сила и лепкави състезателни сликове до теглото на днешните хибридни суперколи, докато конвенционалните алуминиеви джанти може да не се справят с това.

За мнозина основният недостатък, който намалява привлекателността на кованите колела, е тяхната цена. Лесно можете да похарчите огромна сума за един комплект. За тези пари можете да купите страхотен автомобил, така че такива разходи могат да бъдат трудни за оправдаване. Ако целта ви е да имате най-якия Porsche GT3 RS в града, тогава цената може да изглежда "заслужаваща си". Въпреки това, струва си да се помни, че летите джанти все още са уязвими на повреди по пътя, особено ако използвате нископрофилни гуми.

Когато осъзнаете колко скъпи джанти са уязвими към повреди от дупки, лесно е да се разбере защо някои се отказват от тази идея. Също така трябва да ги поддържате чисти по всяко време, тъй като пътната пръст и прахът от спирачките бързо ще повредят фабричното покритие — което не е най-добрата възможност за комплект на стойност хиляди евро. Освен това, високата цена ги прави идеална мишена за крадци. За някой, запознат с популярните марки, лъскав комплект на спортната ви кола, паркирана на улицата, може да бъде твърде голямо изкушение и да накара купувачите да се замислят два пъти.