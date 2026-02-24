Прави ли се на жертва? Вучич с първи думи след твърденията за готвен атентат срещу него

Сръбският президент Александър Вучич коментира арестите на сръбската полиция на двама мъже по подозрение за опит за покушение срещу него, предаде македонската медия "Макфакс". Информацията на сръбската полиция е, че те готвили покушение срещу Вучич и семейството му. Позаният арест на сочените за атентатори в Сърбия се случва, докато срещу сръбския президент назрява все по-голямо недоволство и докато Сръбската православна църква провежда "инквизиция" срещу инакомислещите.

Информацията за готвен атентат идва и на фона на информациите, които циркулират усилено от известно време в региона, а именно за връзка на Вучич със снайперския туризъм през 90-те години на миналия век, известен като "Сараевското сафари", която той отрича.

Искали да заколят детето му

Вучич отрече да познава задържаните, но призна, че се е запознал с доказателствата срещу тях и според него тези хора са готови да направят всичко.

„Единственото нещо, което успях да видя, е как е трябвало да пребият детето ми до степен да крещи, до степен да го заколят“, каза Вучич.

„Виждам, че има около 70 души, които се застъпват за тяхното освобождаване. Говорим за хора, които биха изклали нечии деца, имаме това записано като доказателство“, каза Вучич, предава думите му "Макфакс". ОЩЕ: Осуетен атентат срещу Александър Вучич? Двама арестувани в Сърбия