Украйна е получила много важни оръжия от съюзниците: Зеленски разкри детайли (ВИДЕО)

Преди два дни Украйна е получила първата партида противовъздушни ракети за системите Patriot от обещания пакет по програмата PURL, чрез която съюзниците от НАТО и техни партньори купуват оръжия от САЩ за Киев. Това обяви президентът на страната Володимир Зеленски по време на откриването на срещата на „Коалицията на желаещите“ днес, 24 февруари, навръх четвъртата годишнина от началото на руската инвазия.

Още: Това не е някакво улично сбиване. Тръмп да дойде да види морето от болка: Зеленски

"Имаме нужда от ракети PAC-3 и PAC-2 от Съединените щати. Имаме нужда от противовъздушна отбрана. Много сме благодарни за последния пакет за ПВО. Не мога да споделя всички подробности, но половината от пакета вече е тук, пристигна преди два дни", каза Зеленски.

С разочарование, той заяви ден по-рано, че партньорите на Украйна няма да предоставят лицензи за производство на системи Patriot или ракети за тях. Също така подчерта важността на затварянето на въздушното пространство над Украйна за укрепването на страната: Украйна иска нещо, което Путин прави, но Европа все още не дава пари (ВИДЕО).

Зеленски моли за възстановяване на енергийната система

Той призова западните съюзници да помогнат за възстановяването на енергийната система в Украйна. „Русия нанася удари по нашите цивилни граждани и енергийна система. Имахме ужасна зима. И мисля, че само помощта на нашите приятели и издръжливостта на нашия народ ни позволиха да оцелеем. Ето защо молим за помощ за възстановяване на енергийната система", призова той.

"Надявам се, че ще сложим край на тази война. Но все пак трябва да мислим за следващата зима. И трябва да предприемем бързи мерки. Имаме планове и ще ги споделим с вас. В края на краищата, много е трудно да възстановим всичко това сами“, добави президентът на Украйна.

Още: Зеленски записа ВИДЕОобръщение от бункера си