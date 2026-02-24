Търсим помощ от САЩ и Европол за разследването "Петрохан"

Лайфстайл:

Софийската окръжна прокуратура е изпратила две искания за международно съдействие по разследването на случая "Петрохан-Околчица" - криминалната трагедия от февруари 2026 г., при която загинаха шестима души в района на хижа "Петрохан" и връх "Околчица" край Враца. От държавното обвинение съобщиха, че писмата са насочени към американска партньорска служба и към Европол чрез националния представител на България в Евроджъст.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и множество спекулации, включително за евентуални връзки с организирана престъпност и ДАНС. В последните 24 часа имаше и сигнали за институционален натиск върху служители на МВР отстрана на служебния вътрешен министър, по които Софийската градска прокуратура извършва проверка. Още: Ивайло Калушев и плоската земя

Експертиза за електронни устройства

В първото писмо на прокуратурата се търси експертна помощ за извличане и анализ на информацията, съхранявана в иззетите по делото електронни устройства. Според прокуратурата като веществени доказателства са приобщени различни носители на данни - телефони, компютри и друга техника, за които се предполага, че могат да съдържат информация, свързана с предмета на досъдебното производство.

Към момента устройствата се изследват в Националния институт по криминалистика към МВР, като целта на международното съдействие е допълнителен технически анализ и установяване на цялата налична информация. Още: Вътрешният министър се срещна с работещите по "Петрохан" и "Околчица"

Проверки за дейността на групата в Мексико

С второто писмо се иска съдействие за изготвяне на анализи и експертизи относно дейността на шестимата български граждани на територията на Мексико. Прокуратурата търси данни за пребиваването им там, евентуално притежавани недвижими имоти и превозни средства, адресни регистрации, както и информация за възможни криминални регистрации или други обстоятелства, които биха имали значение за българското разследване.

Една от версиите за организацията на Калушев е, че това е секта и има информация за случаи на педофилия. Остава неясно дали в тази връзка се иска помощ от чужди служби.

Хронология на трагедията

Припомняме, че на 2 февруари 2026 г. пред изгорялата хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и мъж на име Дечо Илиев - всички с огнестрелни рани. На 8 февруари в кемпер край връх "Околчица" бяха намерени още три тела - на Ивайло Калушев, собственик на хижата, Николай Златков и 15-годишно момче. И тримата с огнестрелни рани. Още: "Завинаги ще има съмнения": Слави Ангелов сравни случая "Петрохан" с убийството на Кенеди

Според обявеното от прокуратурата и МВР, при инцидента край хижа "Петрохан" става дума за три самоубийства, а при случая край "Околчица" - за две убийства, последвани от самоубийството на Калушев. Разследващите съобщиха, че няма данни за външно проникване. В кръвта на Калушев е бил открит фенобарбитал - вещество със странични ефекти, свързани със суицидно поведение. Мотивът за случилото се остава неясен.

