Министерството на образованието в Русия възнамерява да одобри регистър на "правилните" играчки за децата в детските градини, които „съответстват на традиционните ценности на руския народ“. Намерението е да се определи минимален списък с учебни и образователни инструменти, както и игри и играчки, които съответстват на "традиционните ценности на руския народ и допринасят за развитието на детето", заяви министърът на образованието Сергей Кравцов пред РИА Новости.

Кравцов допълни, че подобни играчки ще помогнат на децата да научат за руските исторически личности, културни традиции, народни изкуства и занаяти и постиженията на страната. Приоритет в списъка ще се дава на местните производители. Телеграм-каналът ASTRA припомня, че преди година Кравцов заяви, че в магазините се продават играчки, които според него противоречат на руските ценности.

"Засега в нашите магазини и детски градини не виждаме това, което бихме искали да видим, това, което е нужно на децата. Затова предлагам законово да се уредят процедурите за експертизи на играчките. Готови сме да разгледаме тази функция, имаме съответните научни учреждения", каза тогава Кравцов.

И докато Русия си играе на "традиционни ценности", това да висиш с часове по руските летища заради подпалената точно от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна вече е традиция. Пример от Сочи, където спряха 100 полета:

