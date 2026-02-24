От капризни до перфектни: 7 трика за здрави и пищни петунии

Петуниите са сред най-зрелищните цъфтящи едногодишни растения. Те са не само декоративни, но и универсални в ландшафтния дизайн. Петуниите виреят на первази на прозорци, в балконски контейнери, в градински саксии и в цветни лехи.

Мнозина ги смятат за капризни, но с правилния подход, петуниите могат да бъдат сред най-отзивчивите към грижи. Това е при условие, че обръщате внимание на ключови моменти и използвате правилния тор.

Как да постигнем здравословен и буен цъфтеж на петуниите?

Още: Все още не е късно: 8 растения, които трябва да подрежете през февруари

Избор на сорт: Кои петунии са подходящи за начинаещи?

Петуниите се класифицират по много характеристики, от формата на храста до цвета и размера на цвета. Най-основната класификация обаче се основава на модела на растеж и дължината на леторастите. Тези характеристики се използват за класифициране на петуниите:

храстовидни (с изправени издънки с различна височина);

ампелен (с дълги пълзящи или увиснали издънки);

каскадни (с полуувиснали, сякаш извити, и по-къси стъбла).

Ампелните и каскадните сортове често са сходни по модел на растеж, така че често се обединяват в една група - пълзящи или почвопокривни петунии.

Още: 7 трика, с които вашите семена ще покълнат два пъти по-бързо тази пролет

Начинаещият не бива да започва с редки, колекционерски или много пъстри сортове, въпреки красотата им. Някои могат да бъдат прекалено капризни и взискателни по отношение на грижите. За първи път е по-добре да изберете сортове, които са по-малко взискателни и по-устойчиви на неблагоприятни условия.

Отглеждане на разсад: как да избегнем често срещани грешки

Петуниите са най-уязвими по време на първите издънки и разсад. Грешките на този етап пречат на засаждането на устойчиви растения, които могат да издържат на неблагоприятни условия. Основните проблеми в ранните етапи на отглеждане на разсад са:

изтънени, полегнали издънки;

неинфекциозна хлороза или общо изсветляване на листата;

гъбични и бактериални инфекции (черен крак, фузариум, кореново и стъблено гниене).

Още: 6 прости начина да си гарантирате здрав разсад – без загуби и разочарования

Разсадът на петунията най-често страда от две пряко свързани причини: гъста, тежка почва и преовлажняване поради прекомерно поливане. Тези фактори често се утежняват от патогенна микрофлора, открита в домашно приготвените почвени смеси. Следователно, към подготовката на почвата трябва да се подхожда отговорно, като се обръща особено внимание на биологичната безопасност (дезинфекция), физическата структура (рохкавост) и наличието на хранителни вещества.

Почвена смес и структура: ключът към силни корени

Физическата структура на почвената смес влияе пряко върху скоростта и качеството на развитието на корените при разсада на петуния. Още от самото начало е важно разсадът да развие силни, разклонени корени, които са от съществено значение за растежа на листата и леторастите.

Почвите, които първоначално са плътни или бързо уплътнени, възпрепятстват развитието на корените. Те предотвратяват растежа или на основните корени, или на абсорбиращите власинки, които доставят хранителни вещества.

Още: Тайната на ранната реколта: Какво задължително се сее през февруари

Прекалено леките почви са опасни, защото бързо губят вода след поливане. Част от нея се оттича веднага в тавата, част се изпарява, а част се абсорбира от разсада. В такива субстрати петуниите трябва да се поливат всеки ден или дори сутрин и вечер, в противен случай смукателните власинки по корените на разсада започват да изсъхват и да умират.

Засаждане на разсад в градината или контейнерите

Засаждането на разсад в открита земя (в цветни лехи, саксии за открито, саксии или на рафтове) трябва да се извършва строго след като отминат последните слани. Топло, но не твърде горещо и за предпочитане леко облачно време е от съществено значение за разсаждането.

Преди засаждане е най-добре контейнерите с разсад на петунии на лоджии, веранди или балкони да се държат далеч от силни течения и палещо слънце в продължение на 7-10 дни, за да могат растенията да се адаптират към чистия въздух и естествените температурни колебания.

Още: Поливате ли растенията си с такава вода – и полезно ли е всъщност?

Адаптация и формиране на храста

Първите няколко седмици след засаждането на разсада са най-критични за по-нататъшното му развитие. През това време петуниите се адаптират, възстановяват се от стреса и едва след това възобновяват растежа си. Ето защо е особено важно да се следи внимателно влажността на почвата в продължение на няколко дни, като се предотвратява преполиване или изсъхване. Също така, ако е възможно, защитете храстите с мрежи от силни ветрове и палещо слънце, поне през първите няколко дни.

Грижи и хранене през сезона

Основната грижа за петуниите през лятото е редовно, но умерено поливане и торене. Техните издънки непрекъснато растат, листата се развиват и, най-важното, образуват се пъпки. И много сортове продължават да цъфтят през целия топъл сезон. Следователно, петуниите се нуждаят от голямо количество хранителни вещества и то разнообразни.

Още: Зимни болести по стайните растения - как да ги разпознаете, преди да е станало късно