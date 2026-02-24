Украйна продължава да внася ток от съседни страни

Украйна продължава да внася електроенергия от съседните страни. Това съобщи днес операторът на електропреносната система в страната "Укренерго“, цитиран от Ройтерс. Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви вчера, че словашкият енергиен оператор ще отказва украински искания за аварийни доставки, докато не бъде възстановено подаването на петрол по тръбопровода „Дружба“, който преминава от Русия през Украйна до Централна Европа.

Словакия и Унгария не получават руския петрол по "Дружба“ след повредата на тръбопровода миналия месец и обвиняват Украйна за продължителното прекъсване.

Още: Прекъсването на тока за Украйна ще е предателство: Словашката опозиция

"Електроенергия се внася от всички страни от ЕС, съседни на Украйна и Молдова, в съответствие с резултатите от търговете за разпределение на наличния междусистемен капацитет“, съобщи „Укренерго“ в „Телеграм“.

Данните от словашкия системен оператор също показват, че преносът на електроенергия към Украйна продължава.

Без практически ефект

"Укренерго“ посочи вчера, че отказ на Словакия за аварийни доставки на електроенергия при поискване няма да има практически ефект. Компанията уточни, че Украйна за последно е поискала аварийни доставки от Словакия преди повече от месец и то в малки количества.

Още: Нова заплаха от Унгария към Киев заради спирането на руския петрол

Украйна, чиито електроцентрали са силно повредени от руските бомбардировки, може да получава електроенергия от страните от ЕС чрез търговски договори или под формата на аварийна помощ, обикновено в относително малки количества за кратки периоди от време.

Според консултантската компания ExPro търговските доставки от Словакия и Унгария се равняват на 70 процента от общия внос на електроенергия в Украйна.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски дрон е ударил съоръжения по нефтопровода в западната част на Украйна.

Словакия обяви, че няма информация за размера на щетите. Словашкият министър на икономиката заяви вчера, че операторът на тръбопроводната система Transpetrol е бил информиран, без допълнителни обяснения, че доставките на петрол по тръбопровода „Дружба” ще бъдат възобновени на 25 февруари.