Backstreet Boys се завръщат: Нови ритуали преди шоу и поглед назад във времето

След почти три десетилетия на сцената, Backstreet Boys се завръщат с ново шоу и с някои промени в начина, по който се подготвят за представленията си. Групата – Ей Джей Маклийн, Кевин Ричардсън, Хауи Дъроу, Ник Картър и Брайън Литрел - споделя пред "PEOPLE", че ритуалите им преди шоу са се развили с годините особено в аспектите на разтягането и физическата подготовка.

Снимка: Backstreet Boys/Facebook

"За дълъг период поглеждах към всички нас в съблекалнята и може би някой се разтягаше, но през повечето време не го правехме", разказва Маклийн. „Сега съм почти сигурен, че всички се разтягаме преди шоу, преди вокалните загрявки. Около 90 процента от шоуто са пълноценни танци. Така че трябва да сме колкото се може по-гъвкави."

Въпреки че винаги са се молили преди представленията си, вече и този момент е претърпял промяна. "Молим се да не паднем, молим се да не си счупим глезена, да запомним текста, молим се да не скъсаме Ахилесовото сухожилие", казва Картър. Все пак, преди да стъпят на сцената, групата винаги отделя момент, прекаран заедно. "Винаги сме правили кръг, било то само ние петима или заедно с екипа, мениджмънта, семействата ни. Това е нещо, което правим обединено", допълва Маклийн.

Групата не е същата като в началото на кариерата си.

"Тогава звучах като Мики Маус. Просто имах съвсем различен глас", шегува се Картър.

"Бях по-млад, така че всички наши гласове са узрели. Мисля, че за 30-на години, многото концерти и албуми… това е естествен прогрес – да станеш малко по-добър. Може би сме по-добра версия на себе си."

Дъроу добавя, че вероятно имат и "една-две допълнителни бръчки", а Маклийн отбелязва с усмивка: "Е, малко повече болки в гърба, но освен това – да."

Наскоро Backstreet Boys се включиха в реклама на T-Mobile за Super Bowl LX, заедно с комика Druski и музиканта MGK, като преаранжираха текста на своя хит "I Want It That Way".

"Не се приемат за даденост моменти като този. Бяхме щастливи да се представяме по целия свят, а да се съберем на Times Square, за да заснемем реклама за Super Bowl с T-Mobile, беше сюрреалистично преживяване", заяви Ричардън. "Да видиш реакцията на феновете и да усещаш тази любов година след година е прекрасно.", подчерта той.

Концерти 2026

Backstreet Boys се завръщат на сцената през 2026 г. с редица предстоящи шоута по света. Те ще продължат своята серия от концерти в Sphere, Лас Вегас, с няколко допълнителни нови дати през юли. Шоуто "Into the Millennium" ще включва визуално впечатляващи ефекти и най-големите им хитове. Групата ще участва и на големия музикален фестивал "BottleRock Napa Valley" в Калифорния през май, а по-късно през годината ще изнесе серия от концерти в Merku­r Spiel-Arena, Дюселдорф, Германия - част от европейската част на турнето "Into the Millennium - Homecoming".