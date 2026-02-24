Тежка присъда за шофьора, убил семейство край Пловдив

Съдът е Пловдив призна за виновен 24-годишния Джунейт Дюлгеров за тежката катастрофа на Околовръстното шосе, при която загина семейство, и го осъди на 10 години затвор при първоначален общ режим. Младежът няма право да шофира за 12 години. Той бе осъден и да плати 4025 евро разноски. "Общият размер на присъдата е 15 години, но заради съкратеното съдебно следствие тя е намалена с една трета", обясни съдия Светослава Бозева, цитирана от Радио Пловдив.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Апелативния съд.

По съкратената процедура

По-рано 24-годишният Джуней Дюлгеров призна вината си пред съда, поради което делото се гледа по съкратената процедура.

Дюлгеров е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на трима души - Тодор, Мария и 14-годишната им дъщеря Теодора, и е нанесъл средна телесна повреда на 7-годишната им дъщеря, която беше тежко ранена при инцидента. По данни на прокуратурата 24-годишният шофьор има редица наказателни постановления и 20 фиша за различни нарушения за двете години, откакто е взел книжка за управление на тежкотоварен камион.

Адвокатът на подсъдимия Васил Василев обясни, че Джунейт му е разказал, че ударът е станал за съвсем кратко време. Водачът обаче няма обяснение как се е случило, помни само, че се е навел напред. По думите на защитника, въпреки че Дюлгеров има множество нарушения, 90% от тях са за неправилно паркиране, но все пак има и такива за превишена скорост.

Прокурор Владимир Вълев заяви, че ще обмисли дали да протестира наказанието, след като се запознае с мотивите на съда.

Междувременно пред Съдебната палата в Пловдив се събраха близки и приятели на загиналите. Почернените близки настояват за ефективна и справедлива присъда.