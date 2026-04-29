Внимание, деца: Експерти очертаха червената лампа на педофилите и как зарибяват

Където има деца, там има и педофили. Педофилите търсят начин да комуникират с децата, като има много хиляди случаи, в които самите педофили са креативни. Червената лампа е, че педофилите са страшни психолози и знаят как мислят децата, каза Любомир Тулев, експерт по киберсигурност пред БНТ. Границата, в която трябва да се работи с децата, за да не бъдат обект на педофилски интерес, е между 7 и 8-годишна възраст до 16-годишна възраст.

Според него в България по последната информация са залавяни около 55% педофили, които харесват момчета. Педофилите зарибяват и момичета, като усещат кои са в депресия например, че си нямат приятел и "хоп, те я питат дали иска да им стане гадже и момичето веднага откликва, защото все едно него го е чакала цял живот".

Контролът минава през говоренето и как да защитим децата си

Тулев посочи, че контролът минава през говоренето. Има голяма пропаст между родителите и децата, изтъкна експертът.

Според него зарибяването става с една малка снимка. Много често децата прибягват до съзнателно поемане на рискове, добави Любомир Тулев.

Той каза още, че когато децата не са забелязвани от родителите си, те прибягват до така наречените "клавишни комбинации" в Даркнет, за да търсят внимание, което внимание обаче много често минава при педофилите.

Психологът Доника Боримечкова отбеляза, че при онлайн заплахите детето смята, че си играе и че си чати с връстник, като това е най-пикантното и деликатното в тази игра. Първият сигнал, на който децата трябва да обърнат внимание, е дали да излязат извън платформата, когато играта свършва. Децата са силно изкушени да продължат комуникацията, каза Боримечкова.

Според нея децата ни често се чувстват самотни и поради тази причина прибягват до такива чатове.

Боримечкова коментира още, че доверието между родителите и децата е много важно. В най-ранните години, когато учим децата да пресичат, трябва да ги учим да се пазят в дигиталното пространство, каза тя.

В заключение Доника Боримечкова каза още, че когато едно дете иска нещо да му бъде купено, то се опитва да бъде забелязано и видяно от родителите си. И когато му бъде отказано, то се затваря в себе си и търси други начини да бъде забелязано. Това е "зов за помощ" за родителите и децата, добави тя.

