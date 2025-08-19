Внимавайте: Зачестяват опитите за измама от името на НЗОК

Зачестяват сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предупреждават от институцията. Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до задействане на кибератака срещу неговото устройство.

В ход фишинг кампания

От НЗОК напомнят, че не изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация. Те призовават при получаването на подобни писма хората да подават сигнали до институцията и компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления.

От МВР съобщиха, че е в ход фишинг кампания от името на НЗОК, чрез изпращане на линк по имейл, в който да се попълнят лични данни. Атаката е насочена към здравноосигурени лица и се разпространява чрез електронните пощи.

Съобщението отправя призив към потребителите да поискат възстановяване на надплатени суми от внесени здравноосигурителни вноски поради „грешка в изчисленията“ и подканва към попълване на банкови и лични данни, а документът е с типичната за случая при подобни атаки подвеждаща визия, съдържаща официалните отличителни знаци на институцията.