Разкриха кога "Армията" на ЦСКА трябва да бъде готова

Стадион "Българска армия" може да приеме евентуален двубой от първия предварителен кръг на Лига Европа. За целта играчите на ЦСКА трябва да се класират за втория по сила европейски турнир, което е в краката на футболистите. В ръцете на ръководството и строителите пък е "Армията" да е напълно готова до тогава. Плановете са съоръжението в Борисовата градина да е годно за игра още в началото на юли.

ЦСКА играе в Лига Европа на новата "Армия"

Би трябвало още до края на юни теренът на стадион „Българска армия“ да е в изрядно състояние, пише "Тема Спорт". Както стана ясно от кадри с дрон по-рано през деня, първите зелени участъци се появиха само десетина дни след засяването от специалистите на ирландската фирма „Съпорт ин спорт“. В същото време напредва работата и по едно от игрищата на тренировъчната база на ЦСКА в Панчарево. То ще бъде изградено по абсолютно същата технология, за да може отборът да се подготвя и играе домакинствата си при еднакви условия.

До края на юни трябва да приключат и довършителните работи по трибуните и пространството около съоръжението. Плановете на ЦСКА и строителите са „Армията“ да е годна за игра в началото на юли, което значи, че тя ще може да посрещне още първото домакинство на тима от новия сезон. Кампания 2026/27 в българското първенство ще започне в уикенда на 18-19 юли. Ако ЦСКА се класира за Лига Европа, пък ще стартира от първия предварителен кръг, насрочен за 9 и 16 юли. При такива обстоятелства най-вероятно първият двубой на реконструирания „Българска армия“ ще е международен.

