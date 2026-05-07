Giro d'Italia 2026: Кога и къде да гледаме първия етап на Джирото в България

07 май 2026, 6:30 часа 651 прочитания 0 коментара
Една от трите най-големи колоездачни обиколки в света - Giro d'Italia, започва тази седмица, и то на българска земя! Стартът на Обиколката на Италия е в Несебър, откъдето някои от най-добрите колоездачи в света ще поемат в първия етап, който пък трябва да зъвърши в Бургас. В настоящата статия ще ви представим актуална информация за това кога, къде и как може да гледате първия етап на Джиро д'Италия 2026.

Етап 1 на Джиро д'Италия 2026: Дата, място, час и телевизия

След като на 6 май Бургас бе домакин на церемонията по представяне на отборите в Обиколката на Италия, 7 май е последен ден за настройки преди големия старт. А за феновете е предвидена и богата културна програма в Несебър, която завършва с концерт на великите Б.Т.Р. Фокусът на колоездачите обаче е изцяло насочен към датата 8 май (петък), когато е и големият старт на Джирото.

Стартът на първия етап на 8 май ще бъде даден точно в 13:50 часа от Северното пристанище в Несебър. Етапът е с продължителност от 147 км, като минава през Равда, Ахелой, Поморие, Бургас и продължава към Росен, Черноморец и Созопол, където състезателите обръщат и тръгват отново в посока Бургас. Финалът на първия етап се очаква около 17 часа на 8 май в Бургас, като феновете могат да видят подходящи места за гледане на тази интерактивна карта.

Коя телевизия ще излъчи старта на Джирото в България

Иначе Обиколката на Италия ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Състезанието ще се излъчва по международния спортен телевизионен оператор "Евроспорт", но също така и по Българската национална телевизия. В 13:30 часа на 8 май по БНТ 1 и БНТ 3 ще стартира прякото предаване на Обиколката, а цялото състезание, което ще продължи около 4 часа, ще бъде излъчено само по БНТ 3.

Стефан Йорданов
