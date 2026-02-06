Спорт:

Корозирала ръчна граната обезвредиха в Плевенско (СНИМКИ)

06 февруари 2026, 13:50 часа 444 прочитания 0 коментара
Корозирала ръчна граната обезвредиха в Плевенско (СНИМКИ)

Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк разузна днес, 6 февруари, корозирала ръчна граната тип Ф1, открита в близост до частен имот в село Петърница, област Плевен. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Снимка Министерство на отбраната

Екипът с ръководител лейтенант Свилен Маринов транспортира и унищожи гранатата в покрайнините на селото, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Снимка Министерство на отбраната

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
сапьори ръчна граната невзривен боеприпас обезвредена бомба
