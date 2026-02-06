Корозирала ръчна граната обезвредиха в Плевенско (СНИМКИ)

Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк разузна днес, 6 февруари, корозирала ръчна граната тип Ф1, открита в близост до частен имот в село Петърница, област Плевен. Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Екипът с ръководител лейтенант Свилен Маринов транспортира и унищожи гранатата в покрайнините на селото, при стриктно спазване на мерките за безопасност.
Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.
