Участник на Мондиал 2026 страда от сериозен проблем, тръгнал си със скандал изглежда единствено решение

Националният отбор по футбол на Алжир е изправен пред сериозен казус. Около два месеца преди началото на Световното първенство през 2026 година тимът се ннамира във вратарска криза. По всичко личи, че единственият изход от нея е връщането на футболист, който напуска състава след скандал. Според агенция "Ройтерс" става въпрос за Усама Бенбот. Той се оттегли от националния отбор, тъй като не получи игрово време на Купата на африканските нации в Мароко в края на 2025-а.

Кризата в Алжир

Стражът е влязъл в словесен спор със селекционера Владимир Петкович. Швейцарският специалист се разгневил, което доведе до оттеглянето на 31-годишния Бенбот. Сега обаче контузии поставят под съмнение участието на двама вратари - Мелвин Мастил и Лука Зидан, а Антони Мандреа беше отстранен.

Люка Зидан – син на легендата на френския футбол Зинедин Зидан, беше основен вратар на Алжир до момента, но миналия месец получи фрактури на челюстта и брадичката си в мач от втора испанска дивизия с клуба си Гранада. Мастил, който играе в Швейцария и дебютира за „пустинните лисици“ през март, се наложи да прави операция на херния, докато Мандреа си изкълчи рамото по време на тренировка с френския си клуб Кан и ще пропусне турнира в Канада, Мексико и САЩ.

Мандреа беше първият избор на Алжир през последните пет години, но когато Кан изпадна във френската трета дивизия миналата година, Петкович каза, че не би обмислил избора на играч от толкова ниско ниво в лигата и спря да го вика като основен избор. Алекси Гендюз, който беше титуляр преди Зидан-младши да си вземе паспорт от Алжир, също беше вариант, но се контузи седмица преди Купата на нациите през декември.

Решението да се стигне до връщането на Усама Бенбот е формата му, която се оказа решаващ фактор за достигането на клуба му ЮС Мулудия (Алжир) до финала за Купата на африканските конфедерации, където ще бъде домакин на египетския Замалек в първия мач в събота.

