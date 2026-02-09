"Петрохан": Разследващите показаха записи, обявиха основната версия и хронологията (ВИДЕО)

Разследващите по случая "Петрохан" обявиха, че една от основните версии, по която се работи, е "убийство, последващо самоубийство, или самоубийство". Става въпрос и за трите тела, намерени пред хижата, и за другите три, открити вчера, 8 февруари, в подножието на връх "Околчица". От МВР и прокуратурата показаха записи от камери, които хвърлят малко повече светлина върху тема №1 за обществеността у нас през последната седмица. Дадоха и повече яснота около хронологията на събитията, макар отново да останаха неизвестни.

Намеците и въпросите без отговор от институциите

Преди около седмица полицията съобщи за трима убити мъже в хижа "Петрохан", близо до село Гинци (община Годеч, Софийска област). От МВР така и не съобщиха кои са жертвите, простреляни в главата, като според неофициална информация (чак днес от МВР потвърдиха) това са Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, членували в сдружението “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ). Хижата, където са намерени и където са открити множество оръжия, е собственост на Ивайло Калушев.

МВР започна да издирва Калушев и още двама младежи, на 15 г. и 23 г., които са били с него. В неделя, 8 февруари, тримата бяха намерени мъртви в кемпер, паркиран в труднодостъпна местност в подножието на връх "Околчица". Полицията отново не говори с имена. Директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков заяви: "Лицата отговарят до голяма степен на издирваните от нас лица, стрелбата е била вътре в превозното средство, без да е установена стрелба отвън“.

Работи се по всички версии и нищо не се изключва, добави тогава той: "Стрелбата е била вътре в кемпера": Полицията с първи подробности за откритите тела над Враца.

Снимка: БГНЕС

Случаят е тема №1 за българската общественост, но МВР и прокуратурата досега оставяха повече въпроси, отколкото да дават отговори - от изявления на и.д. главен прокурор (с изтекъл мандат по закон от 21 юли 2025 г.) Борислав Сарафов за случай, по-брутален от "Туин Пийкс", през официални намеци за "секта" и "педофилия", до сигнал в ДАНС и прокуратурата от 2024 г. с неизвестна съдба. Вестник "Сега" цитира днес свои източници в държавното обвинение, според които прокуратурата е разследвала хижа "Петрохан" по сигнал на контраразузнаването в продължение на близо година, но през декември 2025 г. е настъпило прекратяване.

И.д. председател на ДАНС Деньо Денев вече обясни, че преди две години е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни за престъпление. Докладът е "пътувал" между различни прокуратури по компетентност, но е завършил със спиране на разследването, твърди медията - това по принцип се прави, когато не е доказано престъпление или е установено, че престъпление няма.

Бившият екоминистър Борислав Сандов, при когото е сключен договор между Министерството на околната среда и водите и НАКЗТ за опазване на природата, заяви по-рано, че хората от въпросната организация са съдействали за разкриване на незаконни сметища, сеч и пожари. Той призова МВР да тръгне в тази посока.

Новите данни: две досъдебни производства и прекратена проверка

От МВР съобщиха, че в ГД "Национална полиция" е приключила поредната работна среща по случая. От прокуратурата отчетоха, че разследванията са в самото начало, затова ще се предоставя информация, която е налична и която може да стане обществено достояние. "От съществено значение е да се спрат опитите за спекулация, конспиративни теории и разпространение на всякаква информация, касаеща жертвите, включително в негативна посока", обявиха от държавното обвинение.

Те увериха, че в продължение на 8 дни работата на прокуратурата и разследващите органи не е спирала - полагат се "всички усилия, за да установим обективната истина и да я документираме". Наблюдаващият прокурор от Софийска окръжна прокуратура е дал разрешение за предоставяне на информация относно случая "Петрохан", допълниха от обвинението.

Образувани са две досъдебни производства - първото касае причинена смърт на трима мъже, на 45, 49 и 51 г., край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа. На 2 февруари е получен сигнал на тел. 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора има три трупа и оръжие около телата им. Районът незабавно е отцепен, на място са отишли полицейски органи и е започнато досъдебно производство за квалифицирано убийство на тримата мъже. Извършени са множество процесуално-следствени действия, назначени са експертизи, иззети са множество веществени доказателства, "както и литература с религиозна насоченост". Служители на ДАНС там не са присъствали, казаха от полицията.

Снимка: Actualno.com

Делото е под надзора на Окръжна прокуратура - София. Оттам обявиха, че до момента са назначени 18 съдебни експертизи на Националния институт по криминалистика и на клиника по съдебна медицина към "Александровска" болница - включително за ДНК на веществени доказателства. Назначени са 3 съдебно-медицински експертизи, за да се установи причината за смъртта. От телата са иззети образци от биологичен материал. Поискано е от съда разрешение за издаване на банкова тайна, също и за проследяване на движението на лицата. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите.

Има постъпил сигнал в Окръжната прокуратура в София през февруари 2025 г. от Софийска градска прокуратура. Той е препратен на Районна прокуратура - Костинброд по компетентност. В сигнала се съдържат твърдения за посегателство над малолетно лице от лице, което обитава хижата. Не са установени обаче действия "поради отказ на родителите на малолетното лице да съдействат", твърдят от Окръжната прокуратура в София. Става въпрос за гореописания сигнал, проверката по който е прекратена от държавното обвинение.

Разследвало се активно каква е била дейността на "юридическите субекти, в които са участвали лицата", чиито тела са намерени в района на хижата.

От полицията добавиха, че след получаване на сигнала районът веднага е бил отцепен. Заради информация от възможност за други въоръжени лица, районът първоначално е облетен с дрон, за да няма опасност за разследващите. Намерени били два пистолета и една пушка до трите тела. В хода на процесуалните действия е установено, че освен трите намерени мъртви лица, има още три лица, които вероятно в близките дни или предишния ден са пребивавали на тази територия. Установени били и колите, които са ползвали те. Били изпратени екипи в областни дирекции в Бургас, Габрово, Монтана, София. Установило се, че ръководителят на сдружението и на т.нар. рейнджъри притежава имот в село Българи, област Бургас. Екипите на областната дирекция, изпратени на терен, намерили очевидци, които потвърдили, че въпросните три лица, които липсвали, са пребивавали от 27 до 31 януари на територията на село Българи. Били са в къщата, извършили са някакви ремонтни работи, след което са тръгнали към София. Това се потвърждавало и от камерите на АПИ, обявиха от полицията. След София те отишли към хижа "Петрохан" - това е "безспорно установено", твърдят от МВР.

Снимка: БГНЕС

МВР и прокуратурата показаха записи

В района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са записвали на SD карти и са захранвани от слънчеви панели. Полицията показа и записи с твърдения за доказване на хронологията. Камерите на самата хижа били унищожени от пожара, така и устройствата, на които са се съхранявали записите. Те не могат да бъдат възстановени, казаха разследващите.

На кадрите се виждат непълнолетно лице и собственикът на хижата, твърдят от МВР. Виждало се как ръководителят на сдружението си вземал "сбогом" с трите лица, намерени мъртви в хижата на следващия ден. Виждал се и кемперът, на който са се качили и са напуснали района на Петрохан, твърдят още от полицията.

На следващ запис се виждат три лица, които казват: "За мен беше чест"; Ще се видим в..."; "Е, тръгваме ли?"; "Няма да останат"; "Благодаря ви за всичко!". МВР твърди, че това са лицата, намерени мъртви на обяд на 2 февруари - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Липсващите лица са Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, намерени вчера близо до връх "Околчица", назоваха имена от МВР.

На друг запис полицията показа как три лица опожаряват хижата, "която са обитавали с години". Пожарът възникнал вечерта на 1 февруари, неделя - от умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата. Допълнително огънят е засилен с пелети за огрев, напоени с леснозапалими течности, както и натрупване на хартия и книги, обявиха от МВР. На място не са констатирани следи от къси съединения. Не е имало неизправности в отоплителните уреди и газовите инсталации и бутилки. На мястото на пожара са открити напълно овъглени две тела на кучета - във вътрешността на сградата. Пожарогасителните действия завършват в 2:30 ч. на 3 февруари, обявиха от полицията.

Съдбата на кемпера и останалите трима мъже

След взетото "сбогом" и тръгването с кемпера АПИ не е засичала превозното средство, затова разследващите поискали записи от стотици камери от 4 областни дирекции. Така е било установено, че на 1 февруари, след като тръгват от въпросната хижа, кемперът е преминал през село Бързия, област Монтана, после е засечен на изхода на град Вършец, след това - край друго село в област Монтана, също край село във врачанска област, а в 12:22 ч. кемперът влиза във Враца. В 12:41 ч. е засечен в село Челопек - в посока мястото, където вчера са намерени другите три тела. "Село Челопек го установихме едва днес", обявиха от полицията.

"Още от четвъртък сутринта разпратихме екипи на ГДНП, областни дирекции във Враца и Плевен да претърсват райони на т.нар. рейнджъри - всички известни местности, които са посещавали назад във времето, и всички известни места, където може да останат на бивак", казаха разследващите. Станция на Starlink, регистрирана от Ивайло Калушев, дала сигнал на 3 февруари. Дала е голям периметър, който трябвало да се претърсва в продължение на няколко дни. В това време били извършвани постоянни обходи и снемане на камери. Мобилната техника в кемпера "не означава, че е спряла да работи изобщо". Устройствата били намерени изключени, обявиха от полицията.„

Снимка: БГНЕС

Дейността на сдружението

По отношение на дейността на сдружението са разпитвани всеки ден по няколко свидетели, включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери. "Много близък роднина на едно от децата сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в сдружението", твърдят от МВР. Те не виждали "смисъл" за продължаване на дейността на сдружението и на своя път. "Роднината ни сподели, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход, и са го коментирали многократно", допълниха от полицията.

За религиозните влечения на групата се намирали веществени доказателства. Ставало дума за тибетски будизъм. Много свидетели потвърждавали, че хората от общността извършвали духовни практики по няколко часа на ден и че това било задължително за всички, твърди МВР.

За самото намиране на кемпера във Враца е образувано допълнително досъдебно производство.

Експертизите

Вече има изготвени съдебно-медицински експертизи след намерените три тела пред хижата. "При всички случаи се установява огнестрелно нараняване на главата", което насочва за изстрел от упор или много близко разстояние. Това е причината за смъртта, смятат експерти, работещи с разследващите. "От съдебно-медицинска гледна точка, всички увреждания са от диапазон, удобен за собствена ръка", обявиха те.

В Националния институт по криминалистика са възложени 11 експертизи. "Четири броя гилзи са изстреляни от намерените два пистолета и една пушка до трите трупа на починалите лица от случая "Петрохан". По оръжията се установява само и единствено ДНК на починалите лица", казаха от института. Едното от лицата има две пробойни рани.

Предстои изготвяне на още експертизи - затова не може да се изяснят всички детайли. Но може да се заключи, че една от основните версии е "убийство, последващо самоубийство, или самоубийство", обявиха от прокуратурата.

Снимка: БГНЕС

15-годишното момче и 23-годишният мъж, намерени в кемпера, са с наранявания на главата. 15-годишното момче е било приклекнало и с вплетени пръсти на двете ръце. Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента. "Категорично е установено, че няма следи от борба, от травми, различни от огнестрелните рани. Третата аутопсия към момента се извършва", казаха разследващите. И тук основната версия е "убийство, последващо самоубийство, или самоубийство".

За хижата "Петрохан" може да се твърди, че смъртта е настъпила в рамките на 24 часа от откриването на трите тела, обявиха разследващите. Що се отнася за кемпера, още не може да се направи точна оценка.

Оръжията, открити и на двете места, са с разрешителни, издадени на лицата, намерени и на едното, и на другото място. Три от шестте лица имат издадени разрешителни - намерените оръжия съвпадат с тези, за които имат разрешителни, казаха разследващите. Не са открити никакви незаконни субстанции и оръжия на място.

