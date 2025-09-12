За 72 часа е задържан причинилият в катастрофа смъртта на 17-годишно момиче и 20-годишно момче

Окръжната прокуратура в Сливен задържа за срок до 72 часа младеж с инициали К.А., обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост, съобщиха от прокуратурата.

На 27 август на пътя с. Градец към град Котел е станала катастрофа, довела до смъртта на 17-годишно момиче и 20-годишен младеж.

Установено е, че обвиняемият е управлявал автомобил, в който са се возили още трима души. Водачът е допуснал пътнотранспортно произшествие, в което двама от спътниците му са загинали. По данни на областната дирекция на полицията в Сливен лек автомобил „Ауди“А3, управляван от 18-годишен младеж от Котел, е излязъл извън пътното платно, след като водачът е изгубил контрол.

Предстои Окръжната прокуратура в Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.