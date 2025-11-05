За подкуп от 1000 лева: Арестуваха служител на Фонд "Земеделие"

Хванаха с подкуп служител на Държавен фонд "Земеделие", съобщава "24 часа". В края на октомври земеделец от община Костинброд подал сигнал в полицията, че инспектор от ДФЗ му е поискал подкуп, за да не извърши проверка. От проверката зависело дали производителят ще получи субсидия.

Служителят на Държавен фонд "Земеделие", е арестуван на 4 ноември при получаването на подкупа от 1000 лева. Той се появил на мястото на уговорената среща със служебен автомобил на ДФЗ.

Още: Вътрешният министър хвали двама полицаи за отказан подкуп на пътя

Инспекторът работи в ДФЗ от 2017 г. Той е привлечен в качеството на обвиняем. Предвиденото в закона наказание за престъплението е до 6 години затвор, глоба от 5000 до 10 000 лева и забрана лицето да заема държавна длъжност.

Анализ: Най-често сменят шефовете на Фонд "Земеделие", ИАГ и ДАНС