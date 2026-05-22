Задръстване на АМ “Тракия“ заради катастрофа

Катастрофа между две "Ауди"-та затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, предаде БГНЕС. По магистралата има задръстване.

Инцидентът е станал на 304 километър преди Бургас. Нанесени са материални щети по двата автомобила, които са с бургаска регистрация.

На място има екип на Пътна полиция, който регулира движението. Катастрофата е настъпила на мокра настилка. Няма данни за пострадали хора.

Докато автомобилите бъдат изтеглени от платното на магистралата, трафикът се осъществява затруднено и в аварийната лента.

