Задръстване на АМ “Тракия“ заради катастрофа

Катастрофа между две "Ауди"-та затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, предаде БГНЕС. По магистралата има задръстване.
Инцидентът е станал на 304 километър преди Бургас. Нанесени са материални щети по двата автомобила, които са с бургаска регистрация.
Още: Тежка катастрофа и огромно задръстване на “Цариградско шосе“
На място има екип на Пътна полиция, който регулира движението. Катастрофата е настъпила на мокра настилка. Няма данни за пострадали хора.
Докато автомобилите бъдат изтеглени от платното на магистралата, трафикът се осъществява затруднено и в аварийната лента.
Още: Изписаха една от пострадалите при тежката катастрофа на "Хемус"
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.