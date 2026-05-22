Опитал да обере въртележка: Мъж е с повдигнато обвинение

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж за опит за кражба на пари от монетник на електрическа въртележка. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства за времето от около 01,30 часа до около 03,00 часа на 21.05.2026 г. в детски увеселителен кът в парк “Възраждане“ в гр.София, обвиняемият И.В. е направил опит да отнеме 1171 евро на монети.

Той е използвал различни технически средства - ъглошлайф, отвертка, френски ключ и метална ножовка и е разбил секретните болтове на касата на съоръжението. Опитът е останал недовършен, защото е бил задържан от полицейски служители.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като И.В. е осъждан на “лишаване от свобода“ ефективно за идентични престъпления.

По случая се води досъдебно производство .

Предвид възможността да извърши друго престъпление, И.В. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка “задържане под стража“.

